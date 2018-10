Kors, hvor har han haft travlt! Kendt tv-vært har begået en værre hyggebog om sit eget hektiske arbejdsliv Ole Stephensen har været vidt omkring i sin journalistiske karriere.

FOR ABONNENTER

At han har været Hønen i ’Bamse og kylling’, kommer ærlig talt bag på mig. Nu var Kyllings mor ikke med i særlig mange afsnit af den populære tv-serie, men at Ole Stephensen var inde i kæmpekræet, og at hønen sågar var hans opfindelse, er et imponerende udslag af hans mangesidige talent for at finde på og have sine fingre i mange slags brøddej.