Anmeldelse: Er du vild med Downton Abbey? Så led ikke videre! Er du derimod på jagt efter en solid krimi, carry on 'Mitfordmordene' er en underholdende, men ikke sindsoprivende, pastiche på Agatha Christie.

Opmærksomme fans af den meget populære herregårdsserie ’Downton Abbey’ vil observere, at Jessica har samme efternavn som føljetonens ærværdige forfatter, lord Julian Fellowes.

Hun er hans niece og har allerede skrevet et par bøger om livet mellem kulisserne, skuespillere og sniksnak fra korridorerne i det feudale stamhus.

Jessica Fellowes: Mitfordmordene.Første bind. Mysteriet på Asthall Manor. Oversat af Kirsten Heltner. Politikens forlag, 432 sider, 150 kr.

Mange af seriens sofistikerede adelsfrøkener har træk af de berømte Mitford-søstre. De underskønne ungmøer i mellemkrigstidens britiske aristokrati, overklasseungdommen, som gik under Noël Cowards betegnelse ’Bright Young Things’. Mest berømt stadigvæk er nok Nancy Mitford, som skrev mondæne og morsomme romaner om at være født med en sølvske i munden og dansesko på fødderne.

Endnu mere herostratisk berømt i sin tid var hendes antisemitiske søster Unity, fanatisk Hitlerbeundrer og kanske dennes kæreste. Resten af søstrene fordelte sig politisk fra britisk fascisme til californisk socialisme. Alle præget af den engelske sorgløse livsstil, du kender fra vennen Evelyn Waughs konservative sæderomaner.

Alt dette for at forklare, hvorfor dette første bind i en serie hedder ’Mitfordmordene’. Hvor vi åbenbart vil komme omkring alle lord Redesdales seks fantastiske døtre som detektiviske aktanter i en eller anden uopklaret autentisk sag fra tiden.

Her drejer det sig om en sygeplejerske fra både Boerkrigen og Første Verdenskrig, som i 1920 bliver fundet slået ned i en togkupé og siden dør af sine sår. Samtidig møder vi den stakkels vaskepige fra underklassen, Louisa, på flugt fra en skæbne, som synes værre end døden, anført af en slesk onkel. Hun ankommer ad omveje til Asthall Manor i Oxfordshire, som just er barndomshjem for de fem, snart seks søstre.

Teenageren Nancy bliver veninde med 18-årige Louisa, som er blevet hendes barnepige. Sammen vikles de ind i denne mordsag, som har rødder tilbage til rædslerne under Første Verdenskrig. Men der optræder heldigvis også politifolk af den brave slags, bobbyen med hjelm og fløjte.

Snørklede og spegede intriger a la Agatha Christie sat op med klokkehat, cigaretetui, cocktails og sorte sko efter seks. Men aldeles uden krimidronningens geniale plotlæggelse og ditto blotlæggelse. Her taler vi så afgjort om sommerlekture for læseren, som sukker efter det engelske herresædes svale kølighed, ritualer og etikette. Anyone for tennis?