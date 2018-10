5 hjerter: Velredigeret historiebog er tæt på fremragende 'Konfliktzonen Danmark' kaster nyt lys over det moderne Danmarks historie ved at fokusere på konflikterne og ’brugen’ af historie på den politiske og kulturelle kampplads.

Bogen er skrevet af 16 yngre historikere plus en veteran og tager udgangspunkt i den harmoniserende grundfortælling om Danmark, som også er udbredt internationalt. Her fremhæves Grundtvig, andelsbevægelsen og den fredelige vej til demokrati gang på gang. Forfatterne spørger, om denne idylliske fortælling nu også er så entydig og konsensuspræget, som det ofte fremstilles både her og i udlandet.