Mageløs historiebog beskriver onani, prygl og dødsstraf i Danmark Engang kunne man blive drevet i døden, hvis man onanerede. Poul Duedahls bog om danmarkshistoriens til tider grumme bagsider er fremragende historiefortælling med litterære kvaliteter.

Velkommen på bagsiden! Den lidt søgte Ekstra Blads-metafor er titlen på historikeren Poul Duedahls nye bog, en fortælling om de sider af fortiden, som i reglen falder uden for de gængse fremstillinger, alt det, som er røget i historiens glemmebog.

Det er der kommet en serie mageløse fortællinger ud af. Scenen er 1800-tallet, en verden uden for de nulevendes erindring, som i stigende grad forekommer anderledes og eksotisk. Bogen er en mosaik af mærkelige menneskeskæbner og subkulturer: slaver, straffefanger, prostituerede, forbrydere.

Boganmeldelse









Det er en fortælling om volden i samfundet, som både var individuel og strukturel. Vi kan i dag næppe forestille os den råhed, der var hverdagen for de underprivilegerede. Men også i samfundets top trivedes brutaliteten. Eliten tævede sine børn, i mange miljøer var det almindeligt, at mænd bankede deres hustruer, offentlige pryglestraffe var en del af retsplejen, og hvad der foregik i militært regi, er ufatteligt for nutiden.

Dertil kom mentale åg i form af overtro og magiske forestillinger. Trolddomssager forekom endnu i begyndelsen af 1800-tallet, ikke som hekseprocesser, men retsvæsenet kom ofte til at beskæftige sig med sager, hvor kloge folk på landet anklagede andre for hekseri, hvad myndighederne ville have sat en stopper for. Sodomi, hvad enten det var homoseksualitet eller omgang med dyr, var også en opgave for retsvæsenet. I princippet var straffen for sodomi døden på bålet. Bålstraffene effektueredes ikke, men blev hængende som et absurd forsøg på adfærdsregulering. I øvrigt viste erfaringen, at sager om homoseksualitet ofte involverede personer med høj social status, så repræsentanter for myndighederne var tvunget til at holde tungen lige i lige i munden.

Henrettelser var almindelige i Danmark gennem størstedelen af århundredet – den sidste af slagsen fandt sted i 1892. For de statsautoriserede drab stod bødlerne – ikke alle repræsentanter for denne bestilling var opgaven voksen. Dårligt slebne økser kunne give ekstra drama, når hovedet ikke blev skilt fra kroppen i første hug. Og endnu levede den bizarre forestilling om ’forbryderblod’ som et middel mod epilepsi!

Og så får Duedahl indflettet, at manden bag stavnsbåndets ophævelse i 1788, nationalikonet C.D. Reventlow, var ubetinget tilhænger af dødsstraf og vist nærmest mente, at én henrettelse for meget ikke var noget stort problem, hvis det sikrede lov og orden.

I nutidens socialt og mentalt nivellerede Danmark fabler politikere og meningsdannere om udkanten, men for 200 år siden var den en realitet. Jo længere væk fra København, jo mindre kontrol havde myndighederne. Organiserede bander kunne hærge hele landsdele. Lokale myndigheder kunne sjældent stille noget op, tværtimod kunne de være i ledtog med forbryderne. Sådanne forhold kunne resultere i selvtægt fra befolkningens side, hvad der til gengæld kunne gå ud over uskyldige.