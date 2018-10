Cyklens kulturhistorie: I 1890’erne fik mange ondt ved at se kvindfolk skamløst overskrævs på sadlen, skønt de var i tækkelige reformdragter med posede bukser og jaket

Cyklens filosofi er ifølge Zerlang, at den sætter tankerne fri og forener natur og kultur, mekanik, krop og sjæl, balance, ro og mobilitet.

Det er en vision med fremtid i. I kompagniskab med arkitekterne Jan Gehl og Lars Gemzøe ser Zerlang cyklen som del af »byens rum og byens liv«, i rytme med pulsslaget i byer, hvor bilismen begrænses, og med Mogens Lykketoft, fhv. formand for FN’s generalforsamling, ser han cyklen som nøgle til at skabe vækst i de fattige lande, renere luft i de rige lande, smidigt samspil mellem privat og kollektiv transport og turisme – »et godt bidrag til at nå FN’s mål for en bæredygtig udvikling«. Smukt!

Fund på fund

Den muntre kavalkade illumineres ved, at Zerlang henter sine kilder på de mest uforudsigelige steder. Han har været alverdens blade igennem.

Han citerer forfattere fra Drachmann og Emma Gad til Rifbjerg, Helle Helle og vores yngste prosaister, ja selv Kierkegaard og Sartre, og man møder koryfæer fra Cykelmyggen Egon til Jørgen Leth, der fra starten som »barriereløve« på cykelbanen i Aarhus er avanceret til kommentatoren med det særlige ’tråd’ i stemmen.

En dimension for sig er det fantastiske billedstof, opstøvet sammen med Martin Gylling i uventede hjørner af dansk kunst, satireblade og fotoarkiver.

Her er fund på fund: Stauning ved Faxe Ladeplads, Johs. V. med kæreste i matrosdragt, professor Vilh. Andersen med studenter, Storm P. til (jern)hest på Frederiksberg, poetiske storbyglimt af mesterfotograferne H. Lund Hansen og Politikens Erik Petersen.

Mine eneste indvendinger er, at mange illustrationer savner datering og navn på ophavsmænd og personer, og at billedtekster og brødtekst er så københavnsfikserede, at der bare står Rådhuspladsen og St. Kongensgade.

Selv om København nu hypes som ’cyklernes by’, så omfatter pedalkulturen jo hele Danmark.