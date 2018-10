Anmelderen er langtfra imponeret af ny fagbog: »Aldrig før har jeg set en bog med ’samfundet’ på forsiden med så lidt belæsthed inden for samfundsvidenskab« Havde det været en debatbog, kunne man trække på skulderen over denne bog om angst og samfundshistorie, skrevet af to psykiatriske overlæger. Men det er jo en autoritativ fagbog, hvis mangel på analytisk evne er bedrøvelig.

FOR ABONNENTER To psykiatriske overlæger har fået den gode idé at undersøge forholdet mellem psykiatri og samfund. Med angsten som omdrejningspunkt, den gennemsyrer både det almindelige liv og de psykiatriske sygdomme, vil overlægerne komme med et bud på, hvordan det samfund, vi lever i, påvirker vores psyke. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind