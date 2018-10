B.T.-journalist giver intet modspil til Pernille Vermund i ny portrætbog. Kun hun kommer til orde Bog om Pernille Vermund, der med Nye Borgerlige har overhalet DF højre om, er skrevet helt på hendes præmisser.

FOR ABONNENTER

Hun har formået at bide sig så fast i meningsmålingerne, at hun ikke bare i den kommende valgkamp, men også efter ser ud til at blive en central figur i dansk politik med sit parti, Nye Borgerlige. Så Pernille Vermund, 42 år, selvstændig arkitekt, fraskilt mor til tre drenge og disciplineret bramfri ud over alle grænser, er nok værd at kigge nærmere på, tænkte politisk redaktør på B.T. Andreas Karker, som har skrevet bogen om kvinden, han kalder værdikriger.