»Brænde bøger?«...»Det gjorde, at vi endelig blev hørt«: Heftig debat får forlag til at sende bog om børneputning til revurdering Debat om kontroversiel bog om børneputning får nu forlag til at sende den til revurdering hos fagspecialister. Forældernetværk, der har rejst kritikken, jubler.

Netværk af forældre har længe været imod kontroversiel bog om søvntræning af børn, fordi de mener, at metoden skader børns udvikling.

Efter heftig debat har Gyldendal netop meldt ud til TV2 News, at forlaget vil sende bogen til revurdering blandt fageksperter:

FAKTA Godnat og sov godt ’Godnat og sov godt’ er en bog skrevet af Sylvia de Béjar & Eduard Estivill Den udkom på dansk i 2006 og er en selvhjælpsguide til, hvordan du kan få dit barn til at sove Metoden har været debatteret heftigt blandt fagfolk og og forældre, siden den udkom.

»Skulle vores eksperter nå frem til, at bogen er ude at trit med den gængse viden om børn og søvn i dag, vil vi igangsætte arbejdet med en bog, som kan erstatte den«, siger Mette Korsgaard, redaktionschef på Gyldendal.

Bogen, der udkom på dansk første gang i 2006, rådgiver forældre om en puttemetode, der bygger på, at forældrene skal følge et nøje tilrettelagt skema for, hvornår de må gå ind til deres puttede barn.

Uanset om barnet græder ej.

Brændte bøger

En gruppe kvinder fra netværket gjorde sig for nylig bemærket i medierne efter at have opfordret til at købe brugte eksemplarer af bogen og brænde dem.

Som en reaktion på, at ingen danske fageksperter vil tage ansvar og få bogen ud af trykkeriet, »og derfor er der nogle andre, der må gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser det har for børnene at benytte metoden«.

Forældernetværkets mission er at oplyse og udbrede budskabet om, at metoden kan være skadelig.

»Brænde bøger, det gør vi dog ikke, men udtalelsen fik os frem i debatten. Den giver os mulighed for at blive hørt, efter vi i flere år at have prøvet at oplyse og række ud uden held«.

Onlineprotest

Netværket, der også står bag protestgrupper på Facebook, sammenligner metoderne med omsorgssvigt og vil i fællesskab forsøge at få fjernet putteguiden fra boghylderne.

Facebookgruppen ’Farvel til Godnat og sov godt bogen!’ tæller i skrivende stund over 1.300 medlemmer.

»Der er nogen, der er nødt til at forsøge at sætte en stopper for metoden. Vi føler, at vi har et ansvar for at være børnenes talerør«, siger Luna Munk, der er administator i facebookgruppen 'Farvel til 'Godnat og sov godt'-bogen' til TV 2.

Gruppen har allerede købt mange eksemplarer, og vil blive ved det, »for vi vil sørge for, at bogen ikke er let tilgængelig til en tillokkende 20’er i den lokale genbrugsbutik og på den måde måske vil få flere til at benytte metoden«, skriver Luna Munk i et debatindlæg til Politiken.