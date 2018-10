Netværk af forældre: Lader du dit barn græde alene, når det skal sove, eller er du blevet klogere?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der var en gang en tid, hvor man slog sine børn, hvor man holdt dem ind over gassen, gav dem snaps og hvor man sad og røg med dem på skødet.

Den gang vidste man ikke bedre, og fortidens hændelser gør ikke forældre i den tid til dårlige forældre. De var så oplyste, som de kunne være, og var de bedste forældre, de kunne være i deres tid.

Vi bliver hele tiden klogere. Videnskaben er ekspanderet de seneste år, hvor gamle anbefalinger afløses af nye. Vi ved ikke alt, men bliver hele tiden klogere, og derfor er der også plads til forbedringer i takt med, at vi tilegner os ny viden.

Fakta Godnat og sov godt ’Godnat og sov godt’ er en bog skrevet af Sylvia de Béjar & Eduard Estivill Den udkom på dansk i 2006 og er en selvhjælpsguide til, hvordan du kan få dit barn til at sove Metoden har været debatteret heftigt blandt fagfolk og og forældre, siden den udkom.

Metoden ’cry-it-out’, som står beskrevet i den kendte selvhjælpsbog ’Godnat og sov godt’, er et af de fortidslevn, vi mener, det er på tide at gøre op med.

Kort fortalt går metoden ud på at få barnet til at sove hurtigere og alene ved at følge et bestemt skema for, hvornår man må gå ind til barnet, uanset om det græder eller ej. Intervallerne for, hvornår du må gå ind til dit barn, øges hele tiden, og i slutningen skal der gå hele 22 minutter, hvor dit barn kan ligge og græde alene, så det kan lære at trøste sig selv og falde til ro uden din hjælp.

Nogle sundhedsplejersker anbefaler fortsat metoden, der i Danmark er den mest udbredte form for søvntræning, som 42 procent af danske forældre har prøvet ifølge en undersøgelse lavet af Yougov i 2012.

Vi, ved at metoden virker, det har vi aldrig været i tvivl om. Mor og far får søvn, og barnet stopper til sidst med at græde, der er fred og idyl i det lille hjem, og alle kan ånde lettet op.

Men ingen har tænkt på barnet, på det stressniveau, det har gennemgået ved at ligge efterladt alene og græde bag en lukket dør eller på, hvordan det barn har erfaret, at mor og far ikke kommer, for til sidst at give op og stoppe med at græde. Ingen tænker over den usikre tilknytning, der kan ske, via det tillidsbrud barnet oplever, når mor eller far ikke kommer, og dets behov bliver ignoreret i en længere periode.

Forskning viser, at stressniveauet stiger hos babyer, der bliver udsat for søvntræning, og at de forhøjede niveauer af stress varer ved efter, at barnet er stoppet med at græde. Samtidig viser forskning, at når et barns kontaktforsøg gentagne gange bliver ignoreret, kan få negative konsekvenser for dets udvikling og tilknytningen til forældrene.

BLÅ BOG Luna Munk f. 1993. Studerende, mor til tre børn på 1, 3 og 4år. Medlem af netværket 'farvel til godnat og sov godt bogen'

Jeg plejer altid at spørge mig selv, om jeg ville udsætte mig selv for det, jeg gør ved mit barn, eller om jeg ville udsætte min mor for det.

Ville jeg lade min mor græde utrøsteligt bag en dør uden at reagere i helt op til 22 minutter? Ville jeg se på min mor, der kastede op i ren og skær udmattelse og tænke, at hun gjorde det for at manipulere med mig? Nej, selvfølgelig ikke og hvorfor så udsætte mit barn for det, med argumentet om, at det virker (for mig)?

Der findes så mange effektive virkemidler som er skadelige, og den her metode er altså en af dem.

Vi er en samling af kvinder, der den seneste uge er blevet kendt i medierne, fordi vi har opfordret til at købe brugte udgaver af bogen ’Godnat og sov godt’ og brænde dem.

Vi har opkøbt mange eksemplarer allerede, for vi vil sørge for, at bogen ikke er let tilgængelig til en tillokkende 20’er i den lokale genbrugsbutik og på den måde måske vil få flere til at benytte metoden.

Vores aktion er en reaktion på, at ingen danske fageksperter vil tage ansvar og få bogen ud af trykkeriet, og derfor er der nogle andre, der må gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser det har for børnene at benytte metoden.