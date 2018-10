’Dansk modeleksikon’ er både underholdende og tankevækkende – men også letbenet. Akkurat som et velturneret modeshow Selv om det går godt for dansk mode, er der udfordringer med ikke bare bæredygtighed og etik, men også med en voksende overfladiskhed fra sociale medier og ’influencere’, fremgår det af ’Dansk modeleksion’.

Hvis man har syntes, at mode er en letbenet sag, er der to tekster, man roligt kan springe over, når man sætter sig for at studere det modeleksikon, som Anne Christine Persson og Mads Nørgaard netop har udgivet.