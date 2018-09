Ægtemanden i ny bog om Margit Brandt: Hun så bare på mig og sagde: »Men vi havde det da sjovt!« Margit Brandt var Danmarks første internationale modedesigner. Ny biografi fortæller, hvordan hun sammen med ægtemanden Erik rystede andedammen og tænkte stort mange år før resten af modebranchen.

Det var ikke normalt i 1970, at internationale modejournalister og indkøbere fra markante butikker i London og New York rejste til København for at se på det nyeste nye. Men for Margit og Erik Brandt lykkedes det i de år at skabe et mærke med et indhold og et image, som gav ekko uden for Danmark.