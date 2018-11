Seks hjerter: Billedromanen om King er en gylden gyser om en ond verden. Stort fortalt og fantastisk tegnet Anmelder Steffen Larsen har udvalgt tre billedbøger for alle dem, der tør rejse i tiden, bestige bjerge eller besejre ondskaben.

FOR ABONNENTER

Nogen er noget ved musikken. Max er noget ved mekanikken. Sammen med sin opfinder, der hedder Brian P. Ørnbøl – ’p’ for påhit – har han tidligere deltaget i et stort motorløb nede i Afrika. Nu skal han – altså Max – ind i sin tidsmaskine og ud i tiderne for at skaffe det dromedarhår, som kan kurere hans ven aben for mavepine.