Digteren Bob Dylan: Ferm forfatter leverer en følsom nærlæsning af en af de største musikpoeter nogensinde

Der er sagt, skrevet og sunget meget om Bob Dylan og hans verden, siden Columbia Records 19. marts 1962 lod den følsomme digter med den sanselige sandpapirstemme få sin første taletid i æteren. Samme dag – eller måske snarere året forinden, da 19-årige Dylan gav sine første koncerter på New Yorks beskedne klubscener – begyndte en mægtig kunstnerisk odyssé, som har givet os en bugnende sangbog og et viltert tekstunivers, men også et stort og genstridigt udenomsværk, der lever sit eget liv og for længst har gjort det umuligt at skelne mand fra musiker fra myte.

Boganmeldelse









Anne-Marie Mai: Digteren Dylan. Gyldendal, 169 sider, 250 kroner.

At Bob Dylan er en sangskriver uden for kategori, vil de fleste nok kunne enes om, men kvaliteten af hans enorme tekstkorpus blev for alvor et bittert stridspunkt, da han i 2016 – efter at de fleste dylanologer havde slået tanken ud af hovedet – fik tildelt Nobelprisen i Litteratur. Litteraturprofessor Anne-Marie Mai havde i årevis indstillet Dylan til det fornemme dynamitlegat, ligesom hun ved mange lejligheder har vist sig som en vægtig ambassadør for hans kulturbidrag og æstetiske projekt.

Mai er kender og elsker af det brogede værk, og i ’Digteren Dylan’ leverer hun en sober og stilfærdig introduktion til teksterne bag sangene. Bogens bærende pointe er, at Bob Dylans tekstlandskab er »bevægeligt og forrevet«, at det må forstås som en organisk bricolage, der bestandigt muterer, mens den livligt supplerer, kommenterer og irettesætter sig selv.

Vi har at gøre med en »poetisk mobile« og en »uro i sproget« – en slags litterært stofskifte, som trækker vejret indadtil, men også er i en åben og nysgerrig dialog med sin omverden. I Dylans sangtekster finder man højlitterære referencer side om side med populærkulturelle hints – og hele tekstverdenen er så tæt af (og utæt for) stemninger og støj, at det kan være vanskeligt at adskille citat og parafrase fra lån og simpelt tyveri. Vi taler med Mais ord om et totalteater. Et Gesamtkunstwerk.





ANNE-MARIE MAI ER en sensibel nærlæser med skarp sans for ord, rim og klange. Men hun er også en ferm fjernlæser, som trækker røde tråde gennem den uoverskuelige rodebutik og udnævner det usammenhængende til sammenhængen selv.

Forvandlingen lader til at være Dylans poetik og vigtigste virkemiddel, og det hele bliver for alvor indviklet, når man medtænker det enorme kommentatorspor af fortolkning, spejling og idealisering, som med årene er vokset mere eller mindre sammen med digtningen selv. Det dylanske kosmos er af samme grund umulig at studere løsrevet fra biografi og historisk kontekst.

Mai gør et godt forsøg og bevæger sig helt ned i syntaksen, helt ud i samfundet og helt ind i den virtuelle labyrint, hvor dylanologien knopskyder minut for minut. Som ekstranumre får vi en fin lille rejsereportage fra Dylans hjemegn og en guidet tur gennem det melankolske epos ’Red River Shore’ fra 1997: »Some of us scare ourselves to death in the dark/ To be where the angles fly«.

’Digteren Dylan’ har meget at byde på, hvis man vil tættere på poesien bag den ikoniske lyd. Hos Bob Dylan finder man som bekendt ingen svar, ingen facitlister. Til gengæld er gåderne langtidsholdbare. Også uden guitar.