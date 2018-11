Michelle Obama i ny bog: »Jeg tilgiver aldrig Trump«

»Jeg følte, at jeg svigtede, for jeg vidste ikke hvor almindeligt ufrivillige aborter var, fordi vi ikke taler om dem. Vi sidder i vores egen smerte og tror, at det er os, der er gået i stykker«.

Flere af indsprøjtningerne op til behandlingen gav hun sig selv, mens Barack Obama var væk, da han var blevet valgt som senator i Illinois, før han blev valgt til det amerikanske senat. I samme periode kæmpede Michelle Obama med at acceptere og leve med, at hendes mands politiske karriere fyldte og bestemte så meget i parrets liv.

De gik i parterapi en håndfuld gange, og det gik op for hende, at hun selv var ansvarlig for sin egen lykke.

»Parterapi var en af de måder, hvor vi lærte at tale om vores forskelligheder. Jeg kender alt for mange unge par, der kæmper og tror, at der er noget galt med dem. Og jeg vil have, at de ved, at Michelle og Barack Obama, der har et fænomenalt ægteskab, og som elsker hinanden, vi har arbejdet for vores ægteskab, og vi får hjælp til det, når vi har brug for det«, sagde hun til ABC Morning.

Først og sort er aldrig nemt

Hun fortæller, hvordan hun tacklede rollen som førstedame. »At være noget, der involverer ordene sort og første har aldrig været nemt«, og hvordan hun var klar over, at det, at der boede en sort familie i Det Hvide Hus var »en provokation i sig selv for nogen«.

Hendes egen opførsel kunne også betragtes som en provokation. Ansatte i præsidentens stab mente f.eks., at det ville være et helt forkert signal at sende at invitere til Halloween fest i 2010, fordi USA stadig var ramt af økonomisk krise. Men hun insisterede, og hun brugte Det Hvide Hus til Halloweenfester i alle årene, ligesom hun inviterede unge på besøg i præsidentresidensen og lod pigespejdere campere på plænerne udenfor det.

»For mig at se var det et fint signal«, skriver hun.

Den engelske forside på Michelle Obamas erindringer. På dansk får bogen samme billede, men titlen Min historie.

Michelle og Barack Obama holdt i de første mange måneder efter Donald Trumps valgsejr lav profil, men i bogen fortæller Michelle Obama, hvordan hun var så chokeret på valgnatten, at hun forsøgte at ignorere hans sejr, og hvordan hun rystede af raseri, da hun hørte de optagelser, hvor Donald Trump pralede med, hvordan han kunne rage på kvinder hvor som helst.

»Det var et udtryk for et had, som normalt var gemt væk og ikke vises frem i høfligt selskab, men som stadig levede i marven af vores såkaldt oplyste samfund - så levende og så accepteret, at man som Donald Trump kunne overleve at være ligeglad (med de normale normer red.)«.

Men allervredest er hun over, at Trump igen og igen insisterede på, at Barack Obama ikke var født i USA og dermed ikke havde ret til at opstille til præsidentvalget.