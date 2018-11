Grundtvig eller kaos: Skarp essaysamling bruger Grundtvig som aktuelt våben mod yderligtgående nationalkonservatisme Et hovedtema I Ove Korsgaards nye Grundtvig-bog er, hvordan en uoplyst almue udviklede sig til politisk bevidste medborgere. Korsgaard advarer om, at vi igen er ved at få en form for almue, der står uden for det almindelige medborgerskab.

FOR ABONNENTER Ove Korsgaards bog om Grundtvig er ikke en biografi, ej heller et stykke grundtvigsk virkningshistorie. Forfatteren tager fat i en serie samfundsmæssige og fællesmenneskelige temaer, der optog Grundtvig, og som er lige så aktuelle i dag. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind