Dronningen af hverdagsondskab, der udløste klagebreve i hobevis, har omsider fået en revival

Blå bog

Shirley Jackson

Forfatter, født 1916 og døde i 1965.

Udgav seks romaner og et utal af noveller, bl.a. trykt i magasinet The New Yorker.

Gift med litteraturkritiker og universitetsprofessor Stanley Edgar Hyman med hvem hun fik fire børn.

Flere af hendes noveller og romaner er blevet omsat til film og serier. I 2018 kom både Netflix-serien ’The Haunting of Hill House’ og filmen ’We Have Always Lived in the Castle’ begge baseret på Jacksons romaner med samme navn.

2018 var også året hvor to af hendes mest kendte fortællinger, novellen ’Lotteriet’ og romanen ’Vi har altid boet på slottet’ udkom for første gang på dansk.

Den amerikanske litteraturpris The Shirley Jackson Award blev oprettet i 2007 og belønner litterære værker der i særlig grad udmærker sig indenfor genren horror og psykologisk suspense.

