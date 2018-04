Lektor om sydstatslitteraturen: »Det er en genre, som punkterer ideen om den amerikanske drøm. Den viser sprækkerne i samfundet« Thomas Ærvold Bjerre, der er lektor i amerikansk kultur og litteratur på SDU, gør os klogere på sydstatslitteraturen og undergenren Southern Gothic, som Flannery O’Connor viderefører.

Hvad dækker betegnelsen sydstatslitteratur over?

»Det er selvfølgelig en geografisk betegnelse, som dækker over litteratur fra Sydstaterne. Men når man taler om sydstatslitteratur som noget særligt, er det, fordi man også taler om Sydstaterne som noget særligt i USA«.

»Det er især fra 1920’erne og frem, med TheSouthern Renaissance anført af William Faulkner, at den moderne sydstatslitteratur vækker opsigt og danner skole«.

Hvad kendetegner sydstatslitteratur?

»Grundlæggende er der to store fortællinger om Syden. På den ene side er der en positiv og idealiserende fortælling om den flotte natur, de smukke plantager og nogle sande, ægte værdier. Det er historier, som typisk foregår før Borgerkrigen i 1861-65, og for det meste handler de kun om hvide mennesker«.

»På den anden side er der en negativ fortælling, hvor Syden repræsenterer en anderledeshed. Slaveriet hænger over regionen som den helt store synd. Man anser det for et sted, som har svært ved at komme videre, et sted, som er præget af degeneration, fattigdom og sygdom«.

Hvad er Southern Gothic, sydstatsgotik?

»Det er en undergenre til sydstatslitteraturen, som låner fra den oprindelige britiske gotik, men hvor de faldefærdige, uhyggelige slotte med spøgelser er skiftet ud med sumpområder og gamle plantagehuse«.

»Det starter allerede med Edgar Allan Poe i første halvdel af 1800-tallet, som for eksempel i ’The Fall of the House of Usher’ fortæller en meget dyster historie med levende begravelser og gamle familiehemmeligheder«.

»Flannery O’Connor viderefører den arv. Hun skriver om freaks og om vold. Der er noget forkvaklet og deformt over hendes bøger – helt konkret er der næsten altid nogen, som halter. For nylig har man også kunnet se sydstatsgotik i tv-serier som ’True Detective’ og ’True Blood’«.

»Man kan sige, at det er en genre, som punkterer ideen om den amerikanske drøm. Den viser sprækkerne i samfundet«.