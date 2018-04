Seks hjerter til sydstatslitteraturens hemmelige dronning: Flannery O’Connor kan med sin sofistikerede fatalisme minde om vor egen Karen Blixen Flannery O’Connors første roman ’Klogt blod’, der nu er blevet oversat til dansk, er kompliceret, galgenhumoristisk, og stor litteratur.

Flannery O’Connor kaldes i USA for sydstatslitteraturens hemmelige dronning. Ramt i den mest bogstavelige forstand af arvesynden, hendes fars dødelige lupus-sygdom, døde hun i 1964 i en alder af 39 år, forkrøblet i kroppen, men bestemt ikke i sjælen, der hele hendes liv tilhørte den romersk-katolske kirke. Hun elskede det ydre liv med fest, baller og ballade, mens hendes legeme visnede væk, højst sandsynligt døde hun som jomfru.

Hendes forfatterskab læses ofte i skæret af biografien, og det er vel også okay at se hendes barske og brutale skildringer af livet i Georgia med racisme og fanatisme som udtryk for hendes egen skæbne som uskyldigt offer.

Men det er en forenkling. O’Connor var længe en forfatternes forfatter, fordi hendes to romaner og to samlinger kortprosa er mere – end selv William Faulkner – europæiske end amerikanske i elan, tone og klang. Hun er mere i slægt med de katolske forfattere og intellektuelle i Frankrig, Bernanos, Mauriac og de Chardin, end den brede amerikanske fortæller, som gerne vil være en ny Dickens og favne det hele. O’Connor er minimalist, sydstatsgotisk javist, men også grotesk og burlesk i sit udsyn. Den stoiske katolik strandet i et lavkirkeligt helvede med skingre vækkelsesprædikanter fra væg til væg.

O’Connors galgenhumoristiske, komplicerede og nådesløse barokke miniroman handler om, at mennesket i bund og grund slet ikke er i stand til at kende sin position i en ukendt, uransagelig verden

Her kommer så hendes første roman, ’Klogt blod’ fra 1952, der i virkeligheden er sat sammen af tre noveller, udvidet og udviklet i romanform. En historie om manden Hazel Motes med en fortid i en eller anden krig, som har frataget ham hans protestantiske barnetro. Nu vil han grundlægge Kirken uden Kristus. Simpelthen være antikrist med en afart af ateisme, som alligevel bliver til den fanatisme, mange gudsfornægtende gør til deres sande Gud med stort g.

Hazel er manden med det kloge blod, det vil sige, at han er et naturtalent og et naturligt mirakel af et menneske uden behov for noget større end en kristen moral uden korsfæstelse og syndsforladelse.

Men historiens religiøse ironi er, at netop derfor bliver han til den levende Guds stemme! Fordi hans prædiken langt mere mimer en grusom virkelighed end hos de sødladne baptister og metodister med deres tro på Jesus fra Disneyland og deres helsebringende fupnumre og friske gospelkor med plads til alle her og hinsides.

O’Connors galgenhumoristiske, komplicerede og nådesløse barokke miniroman handler om, at mennesket i bund og grund slet ikke er i stand til at kende sin position i en ukendt, uransagelig verden. Fortabt i en labyrint, som sjældent har en udvej i sigte. Interessant kan O’Connor med sin sofistikerede fatalisme minde om en anden forfatter også omgivet af glade kristne i diverse gradbøjninger, nemlig vor egen Karen Blixen.

O’Connor er ikke nogen nem forfatter. Hendes katolske idéunivers er sikkert fremmed for mange læsere, som mere tror på Grundtvigs milde Gud end en gedulgt af slagsen. Men uden forkundskaber om sligt er det stadig muligt at læse ’Klogt blod’ som stor litteratur med sin egen skælmske sprogtone, sorte humor og sit sardoniske smil over denne særlige spleen sat i sydstaternes sort-hvide kulørte verden.