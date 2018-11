Jeg tror, vi skal til at vænne os til troende mennesker. At de ikke er skøre. At VI ikke er skøre. Anne-Cathrine Riebnitzsky tøvede med at skrive om tro og religion, for hvad ville alle de læsere tænke, som hun fik efter De Gyldne Laurbær? I hendes nye roman ’Smaragdsliberen’ er tro hele omdrejningspunktet, og læserne er trofaste. Tredje oplag er i trykken.

Da hovedpersonen i Anne-Cahtrine Riebnitzskys nye roman, ’Smaragdsliberen’, dukker op i forfatterens hoved, er det lige før, at det gør ondt på hende.

»Arrgh, skal vi nu ned ad den vej«, spørger hun sig selv.

Hovedpersonen er en mand ved navn Pierre. Han er på vej ind i Notre Dame i Paris. Han er jøde og oppe i årene. Ja, han er ikke bare gammel. Han har også været død. Han har befundet sig i den tunnel af lys og ro, som mange har beskrevet i nærdødsoplevelser.

Pierre er i virkeligheden træt af, at han blev genoplivet. Døden var på ingen måde skræmmende, snarere tillokkende.

»Næste gang jeg dør, vil jeg gøre mig mere umage for at få det hele med«, siger han til sig selv.

Bare rolig, her afsløres intet om, hvordan Riebnitzskys roman udvikler sig. Pierres første dødsoplevelse foregår få sider inde i bogen.

Hans liv og død er blevet omdrejningspunkt i ’Smaragdsliberen’, selv om forfatteren i første omgang strittede imod.

»Fra begyndelsen havde jeg ikke lyst til at skrive om en nærdødsoplevelse«.

Hvorfor ikke?

»Jeg var bange for, at folk ville sige, at nu havde jeg da virkelig fået sølvpapirshatten på. Og hvad ville læserne tænke?«

Det skrev vi Om bøgerne

Kvindernes krig »Hvis man ruster sig med en vis overbærenhed med de tomme kalorier og søger det centrale, så giver ’ Kvinderneskrig’ fornuftig tilskudsinformation om en vigtig dimension i en krig, der ellers er mændenes«. Tre hjerter Bo Maltesen, 25. marts 2010 Den stjålne vej »Den er illustrativ, budskaberne er klare, og fortællingen føres effektivt frem. Forfatteren har virkelig noget på hjerte i sin skildring af et så pilråddent samfund, der skaber så store menneskelige lidelser, at man har svært ved at se for sig, hvad det overhovedet kan ende med«. Fire hjerter

May Schack, 23 maj 2012 Forbandede Yngel »Riebnitzskys usædvanlige forfatterbaggrund giver hende en særlig adgang til et stof, som ligger ud over de familiehistorier, som litteraturen bugner af«. Fire hjerter May Schack, 7. september 2013 Orkansæsonen og stilheden »Der er mange ting på programmet i denne kollektivroman: fattigdom og korruption i Guatemala, kriminalitet og narkosmugling i Danmark, lov og orden over for selvtægt, offerrolle over for selvansvar. Og i de store eksistentielle omdrejninger: tro over for videnskab - præsten Monika er gift med en astrofysiker. Alt dette fører personernes berøringsflader sammen i en form for plot. Det giver romanen et noget arrangeret eller demonstrerende præg«. Fire hjerter May Schack, 3. januar 2016



Vis mere

Faktisk er det anden bog i træk, at Riebnitzsky skriver om tro. I den forrige roman, ’Orkansæsonen og stilheden’, var en central person en kvindelig præst, og forfatteren ved godt, at den slags emner for nogle lyder som litterært selvmord.

På den anden side synes tro ikke længere at være et lige så stort fremmedelement i kulturlivet, som det tidligere har været. Da Jens Smærup Sørensen for nylig udgav sin selvbiografiske fortælling ’Jens’, kunne man pludselig se, at han havde genåbnet døren til troen. I den bedste sendetid sender DR for tiden tro for fuld udblæsning i ’Herrens veje’, og at der er massiv interesse for religiøse oplevelser, har Charlotte Rørth oplevet med sine to bøger om, hvordan hun selv og andre har mødt Jesus.

Dansk eller udansk

Vi sidder i Anne-Cathrine Riebnitzskys arbejdsværelse i huset, der ligger uden for Stenløse i Nordsjælland. Man kommer dertil ad en snoet og hullet markvej. Landskabet er en blanding af levende hegn, åbne marker og gårde, der bag sporadisk skov og krat forsvarer sig mod efterårsblæsten.

Landskabet er så dansk, som det næsten kan være. Det samme kan man langtfra sige om Riebnitzskys roman. Eller om hendes forfatterskab i øvrigt.

»Jeg siger nogle gange, at mit forfatterskab er moralsk og opbyggeligt, selv om det er umoderne. Men det er nok, hvad jeg gør, selv om den slags vel gik af mode i 1800-tallet«.

Da jeg kontakter hende første gang, spørger jeg prøvende, om man kan sige, hun skriver udanske bøger, og hun synes ikke, spørgsmålet er helt ved siden af. Andre har sagt noget lignende.

»Jeg gik på Forfatterskolen, da dansk litteratur var inde i perioden med kortprosa. Vi skrev så stramt, at der ikke var liv tilbage i teksterne, og dengang fik jeg at vide, at der var meget eksotisk i mine tekster. Det kom bag på mig«.

Hvad mente de?

»Det måtte jeg også spørge om, og svaret var, at der altid dukkede noget underligt op i mine tekster«.

Anne-Cathrine Riebnitzsky gik på Forfatterskolen i 1996-98, og forkærligheden for brede amerikanske forfatterskaber var hun ret alene om. Hun elskede at forsvinde ind i John Irvings tykke romaner, og selv om hun kunne blive irriteret, når han gjorde nogle af sine personer lidt for specielle, var hun alligevel fascineret af hans måde at skrive på. At han turde folde sidehistorierne i sine romaner ud. Helt ud.

Hendes fascination var ikke gået ubemærket hen. Da hun forlod skolen efter to år, havde hun en samtale med Niels Frank, der dengang var skolens rektor.

»»Jeg tror, du skal ud i noget meget længere og mere fabulerende«, sagde han. Indtil da havde jeg eksperimenteret til højre og venstre. Tænk engang, at lærerne havde en anelse om, hvor jeg skulle hen, for det havde jeg ikke selv«.

Det umulige resumé

I dag ved hun præcist, hvad det er, hun skriver. Hun smiler, når hun siger det, for hun ved, at det er meget svært at være præcis om de historier, hun fortæller. Bøgerne har ofte mange personer, og hvis man skal give et kort resume af eksempelvis ’Smaragdsliberen’, kommer man hurtigt i problemer, for mange temaer er i spil: liv, død, venskab, arbejdsglæde, tro, radikalisme, kærlighed og terror.

Jeg siger nogle gange, at mit forfatterskab er moralsk og opbyggeligt, selv om det er umoderne.

En kort version kunne lyde sådan her:

Jøden Pierre arbejder som smaragdsliber i Idar-Oberstein i det sydlige Tyskland. Hans ven Youssef, muslim, har en guldsmedeforretning i Paris. En gang om måneden vender de livet og verden over et spil skak. De kender hinanden fra Nazaret i Israel, hvor de voksede op. Youssef er bekymret for sit barnebarn, der virker radikaliseret. Pierres datter Zara er ateist. Hun arbejder for Unesco og er i romanen på vej til Georgien for at undersøge bevaringsværdige religiøse motiver i klippehuler, der befinder sig mange timers kørsel fra alfarvej. Pierre er urolig, for hulerne ligger i et betændt grænseområde. Romanens lille danske detalje er, at Zara har været gift med en dansker, Bo. Det kom der ikke meget godt ud af, ud over et barn.

Personernes forhold til tro løber som et bånd gennem romanen.

»Jeg synes, tro er vigtigt. Et samfund uden tro mister sine værdier og sit moralske kompas. Jeg så det, da jeg boede i Rusland i 2003-04. Landet var dengang præget af en forråelse, jeg ikke har set andre steder. I dag er det anderledes. Troen buldrer frem. Jeg går ikke ind for Putin, men det er en genistreg, at han har allieret sig med den russiskortodokse kirke. Vi skal ikke alle være troende eller tro på det samme, men vi må holde fast i nogle værdier. At noget er godt, og noget ikke er godt«.

Selv om Riebnitzsky havde en ide om, at ’Smaragdsliberen’ skulle handle om tro, vidste hun i udgangspunktet meget lidt om handlingen. Det meste var vage fornemmelser og et billede af en ældre jøde på besøg i dødens grænseland.

»I dag kender jeg min arbejdsproces. Jeg må bare følge i hælene på min hovedperson. Jeg laver ikke en stor, forkromet plan for romanen. Det ville jeg skrivemæssigt dø af«, siger hun.

Af samme grund føler hun sig noget presset, hver gang hun skal søge Statens Kunstfond om et legat til sit arbejde.

»De siger, at man skal være bevidst om, hvad det er, man vil skrive, men når jeg skriver, er jeg nærmest tre fjerdele inde i romanen, før jeg har nogen idé om, hvad plottet og historien er, og jeg tager ikke pis på dig. Jeg synes selvfølgelig, der skal være en mening med at skrive, og mine bøger skal også sige folk noget, men jeg er ikke på forhånd god til at sige noget fornemt om, hvad det er, jeg laver«.

Kidnappet religion

Før hun gik i gang, vidste Anne-Cathrine Riebnitzsky dog, at hun i romanen ville have en velintegreret muslim, som er vred, fordi radikale personer har kidnappet hans religion. Det blev Youssef.

»Vi hører næsten ikke de vrede muslimer, der har det ligesom Youssef, men nogle steder kan man faktisk høre muslimer sige det højt. I februar var jeg i Kairo til en litteraturfestival, og det var tydeligt, at egypterne ikke har problemer med at skelne mellem moderate og radikale muslimer. De moderate ser de radikaliserede som nogle banditter, der bruger religionen politisk og på en måde, som intet har med deres egen opfattelse af religionen at gøre. Det har undret mig, at man ikke kan gøre det samme i Vesten«.

Hvorfor er der den forskel?

»De har haft terrorismen inde på livet længere, end vi har, og hos os er vi så bange for at træde nogen over tæerne«.

Anne-Cathrine Riebnitzskys svar kommer hurtigt. Hun er uddannet sprogofficer og har i flere omgange været udsendt til Helmand-provinsen i Afghanistan. Hærens kontante reaktion på verden skinner igennem. Det er et miljø, hun stadig har tæt kontakt til, eftersom hun siden 2011 har været gift med Mads Rahbek, der i dag er chef for Den Kongelige Livgarde. Af samme grund er hun den eneste danske forfatter, der kan kalde sig kammerherreinde. Men en kontant en af slagsen.