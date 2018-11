Kinesisk embedsmand fik 8 år for voldtægt af barn - forfatter står til 10 års fængsel for homoerotisk roman En bog med sexscener mellem to mænd har resulteret i, at en kinesisk forfatter står til at blive fængslet i 10 år.

Det kommer muligvis til at få voldsomme konsekvenser for den kinesiske forfatter Liu, at hun har skrevet og udgivet bøger, som retsvæsnet i Anhuiprovinsen kalder for »utugtigt materiale«.

I hvert fald står Liu, som skriver under aliasset Tian Yi, til at få 10 års fængsel på grund af sit forfatterskab. Det skriver BBC.

Det er Lius bog ’Occupation’, der har skabt problemer for hende. Bogen indeholder ifølge kinesiske myndigheder »mandlig homoseksuel adfærd ... inklusive perverse seksuelle handlinger såsom vold og misbrug«.

I en politirapport, som det engelsksprogede kinesiske medie Global Times har set, står der, at Liu ud over bogen ’Occupation’ har solgt over 7.000 pornografiske bøger og tjent mere end 150.000 yuan (140.000 kroner) på udgivelserne.

Pornografi er ulovligt i Kina.

8 år for voldtægt, 10 år for en bog

Straffen har fået flere kinesere til at ty til de sociale medier for at udtrykke deres utilfredshed. På den kinesiske pendant til Twitter, Weibo, skriver sociolog og sexolog Li Yinhe blandt andet:

»Forfatteren fortjerner sympati. Hun har brudt straffeloven, men selv en etårig straf er for meget, for slet ikke at tale om 10 år«.

En anden bruger på Weibo henviser til, at en embedsmand i 2013 fik 8 års fængsel for at voldtage en pige på 4 år.

»De, der bliver dømt skyldige i voldtægt, får under 10 år i fængsel. Denne forfatter får 10 år«, skriver vedkommende.

Dommen – som Liu sidenhen har anket – blev allerede afsagt 31. oktober, men er først nået frem i medierne nu. Ifølge en kinesisk advokat baserer dommen sig på en juridisk tolkning, der daterer sig til 1998.