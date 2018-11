Kunst for småfolket: Tre flotte billedbøger maler henholdsvis hverdagen, naturen og sorgen frem Skal det være Turner, Albert Mertz eller Jeppe Hein?

Mange (kunst)malere har prøvet at lave noget for børn. Det er ikke så ofte, det bliver vellykket. Måske fordi der skal et filter ind på vejen til de smås store øjne. Her er tre billedbøger, som på den ene eller den måde læner sig op af finkulturen.