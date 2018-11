Til dialogkaffe med Morten Hesseldahl: Er bogmarkedet ved at æde sig selv op i kapitalismens navn? Efter at have kritiseret ham i det norske tidsskrift Vagant, måtte Politikens klummeskribent tage til dialogkaffe på Gyldendal-direktørens kontor. Det reflekterer han over i denne klumme.

Jeg vil gerne benytte denne klumme til at komme med en lille bekendtgørelse. I sidste uge drak jeg dialogkaffe med Morten Hesseldahl på hans nye kontor.

Anledningen til invitationen var sådan set klar nok. I tidsskriftet Vagant kritiserede jeg for nogle uger siden den nye Gyldendal-direktør og hans planer for forlagskoncernen. I mit indlæg kaldte jeg Hesseldahl en sherif og gjorde i det hele taget brug af en temmelig polemisk tone. Det var selvfølgelig, fordi jeg mente, at sagen krævede det.

Det hele begyndte, da Morten Hesseldahl udtalte til denne avis, at Gyldendal vil til at udgive »væsentligt« færre bøger, samtidig med at forlaget vil åbne en nye krimiserie.

For mig at se var dette et tydeligt tegn på, at det traditionsrige forlag nu var ved at fralægge sig sit ansvar for den gode litteratur – her tænker jeg særligt på den, som ikke altid sælger sig selv – for i stedet at kaste sig i armene på markedskræfterne.

»Sludder«

I et modsvar på Vagants hjemmeside skrev Hesseldahl, at den del af min kritik simpelthen var noget sludder. Som han senere fortalte mig på vores kaffemøde, er det afgørende for Gyldendal at skaffe sig en sund drift.

Bogbranchen er i forandring, og forlaget er nødt til at sikre sig, at de store udgivelser kan tjene overskuddet ind, så der også bliver råd til de mindre sælgende bøger. Det har han selvfølgelig ret i, men jeg er nok også blandt dem, som ikke mener, at det står så slemt til for Gyldendal. Faktisk kører koncernen med et pænt overskud, og omsætningen stiger hvert år.

Men hvor ville jeg ønske, at hans eget forlag selv ville bidrage til den kritiske offentlighed med et professionelt drevet populært bogmagasin eller litterært tidsskrift





Men én ting er drift, noget andet er publicistiske initiativer. En del af det, som Hesseldahl og jeg talte om i god ro og orden, var betydningen af, at der står en offentlighed klar til at modtage litteraturen, så de bøger, der har det sværest på markedet, får bedre mulighed for at indgå i et kritisk og økonomisk kredsløb.

For det er kun sådan, litteraturens fantastiske ideer og erfaringer opnår mest mulig udbredelse.

Hvor er den kritiske offentlighed?

Derfor er det også bekymrende, at Danmarks næststørste morgenavis, Jyllands-Posten, over de senere år har skruet voldsomt ned for litteraturkritikken. Netop det tror jeg ikke, Morten Hesseldahl er uenig med mig i. Men hvor ville jeg ønske, at hans eget forlag selv ville bidrage til den kritiske offentlighed med et professionelt drevet populært bogmagasin eller litterært tidsskrift, som stort set alle andre forlag i Skandinavien med respekt for sig selv gør.

Danmarks Radio beskæres, støtten til litteraturen reduceres, og i det hele taget mangler der politisk opbakning til den kvalificerede kunst og kultur

Men alle disse uenigheder mellem Hesseldahl og mig risikerer at blive fuldkommen ligegyldige i fremtiden. Giganten Amazon er på vej ind på det danske marked, hvilket utvivlsomt vil føre til endnu flere boghandlers død. Og forleden skrev min modpart i branchebladet Bogmarkedet, at en af de store boghandlerkæder påtænker kun at have »frontvendte« (modsat rygvendte) bøger i butikkerne fremover.

Det vil utvivlsomt føre til en markant nedbringelse af boghandlernes sortiment – og dermed atter gå ud over de udgivelser, som i forvejen har svært ved at nå frem til læserne.

Det er bare endnu et nedslående tegn i denne tid. Danmarks Radio beskæres, støtten til litteraturen reduceres, og i det hele taget mangler der politisk opbakning til den kvalificerede kunst og kultur.

Måske er bogmarkedet nu også ved at æde sig selv op i kapitalismens grådige navn? Uanset hvad: Det kalder på stærke nye tiltag.