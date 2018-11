Anmelderne spekulerer over, hvorfor han skrev den: George R.R. Martins 'Game of Thrones'-mursten slæber sig af sted 'Game of Thrones'-forfatterens nye værk har fået et par lussinger med på vejen fra både danske og udenlandske anmeldere.

Det lader til, forfatteren George R.R. Martin med sin nye bog ’Ild og blod’ har besluttet, at historieskrivning skal være tør og kedelig. Det skriver Independent i sin anmeldelse, som spår, at fans højst sandsynligt vil sidde tilbage og tænke: Hvorfor valgte han egentlig at skrive den?

Bogen udspringer fra fantasyserien ’A Song of Ice and Fire’, der har lagt grobund for HBO-hittet ’Game of Thrones, og er en 700 sider lang fortælling om Targaryen-familiens historie.

I Politikens anmeldelse beskrives den som en murstensroman, en tørvetrillende krønike om en verden, der ikke findes. Og hvem gider læse sådan en?

»Tungt slæber den sig af sted uden nævneværdige forsøg på skønlitterær indlevelse, frøperspektiv endsige plot, og kun få steder standses der overfladisk op, så en situation kan få lidt liv med dialog, sansning og de beskrivelsesdetaljer, der hører romankunsten til«.

Det eneste interessante i bogen er dragerne, der til gengæld også får fuldt skrald. De er enorme, de er farlige, og de kan kun styres af medlemmer af Targaryen-familien. Alligevel står anmelderen fast på, at den dårligt kan anbefales til selv de mest ukritiske fans.

En sej omgang

Det New York-baserede mandemagasin GQ skruer også bissen på, for anmelderen havde så svært ved at komme igennem romanen, at han besluttede sig for at anmelde den i bidder. Kapitel for kapitel.

»Der er potentiale til nogle spændende situationer, men desværre er de ikke skrevet med nok kød på«.

Kun den engelske avis The Times har en snært af positivitet med i deres anmeldelse. De mener, den vil splitte fans:

»’Ild og blod’ fungerer som en episk overspringshandling, mens vi venter på den sjette roman i ’A Song of Ice and Fire’-serien. Det er en fin bog«.

Det værste ved det hele er, at ’Ild og blod’ kun er første bind i en kommende serie. Anmelderne sukker enstemmigt, ja, der er flere på vej.