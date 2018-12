Kønsdele i fryseren: På trods af sit bizarre og makabre indhold er bogen om Tækkemanden langtfra vellykket

En dansk mand er idømt to gange livstid i Sydafrika i en sag, der er voldsomt bizar.

Mens Peter Madsen i vinter sad i fængsel og ventede på sin dom på livstid i den morbide og uvirkelige sag om mordet på og parteringen af den svenske journalist Kim Wall, sendte DR i tre afsnit en dokumentar om en anden dansker, der i sin grænseløse optræden over for andre mennesker matcher Peter Madsen. Gange to.