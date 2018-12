Anmeldelse af bogen om Kim Wall: Forældrene skriver et miskmask af en bog om den dræbte datter Man savner Kim Walls egen stemme i bogen 'Når ordene slipper op', som er skrevet af den myrdede journalists efterladte forældre. Det skriver Helle Hellmann i denne anmeldelse.

Kim Wall var ud af journalistslægt.

Begge forældre er pressefolk, og fra ganske lille er hun kommet på avisredaktioner med dem begge. Lille Wall fik tidligt smag for fremmede lande, mødet med nye mennesker, for at opsøge og undersøge, hvad der måske ikke lå ligefor, og efterhånden også lyst til at videregive sine oplevelser til medier i hele verden.

Ingrid & Joachim Wall: Bogen om Kim Wall. Når ordene slipper op. På dansk ved Anders Juul Michelsen. Gyldendal, 318 sider, 250 kroner.







Verdenskendt på den uhyggelige måde

Da hun mistede sit liv som optimistisk og udadvendt 30-årig med store fremtidsplaner i en ubåd på Øresund sidste sommer, var det netop på sådan en opgave, som hun havde givet sig selv som freelancejournalist. På jagt efter den gode historie, der også ville interessere andre. Den sidste i Europa, før hun og den danske kæreste rejste på et længere ophold i Kina, hvor nye eventyr ventede.

I stedet blev hun selv historien, og morderen blev verdenskendt på en måde og i et omfang, som vi nok er ret mange, der helst vil glemme.

Den levende Kim

Men hendes forældre Ingrid og Joachim Wall vil ikke lade os glemme Kim, der nu med sit pikante ansigt og sit skælmske smil ser på os fra forsiden af en bog, som skal hylde den levende kvinde. Står det til forældrene, skal det foto ikke mere forbindes med død, gru, sensationspresse og retssager, men med en glad, modig journalist.

Men deres måde at riste en minderune over den savnede datter fremstår for denne læser som et mærkeligt misfoster af en kriminalreportage og et kærligt erindringstilbageblik. Forældrene vælger at fortælle deres egen historie minutiøst gennem de hæslige dage, der starter med et opkald fra kæresten i Danmark om datterens forsvinden på Øresund over gruopvækkende nyheder til den endelige dom over morderen.

Ind imellem kommer så erindringsglimt fra børnehave, skole, udlandsopholdene, de forskellige jobs i fjerne egne, igen blandet med omverdenens reaktioner på hendes forsvinden og de pinefulde dage med uvished til de drypvise afsløringer.

Verdenspressen. Mediehysteriet. Mindesider, FB-opdateringer, venner, der strømmer til hjemmet i Skåne, mindehøjtideligheder rundtom i verden, holdt af de mange venner og kolleger, forældrene, der selv rejser til udlandet for at etablere den fond, der skal være en hyldest til og et minde for den levende, modige og nysgerrige Kim Wall, som bogen også skal bidrage til.

Kim Wall forbliver i skjul bag oplysningerne om de lange dage, uger, måneder sidste år

Men Kim Wall forbliver i skjul bag oplysningerne om de lange dage, uger, måneder sidste år. Hun træder ikke lyslevende frem fra disse sider, jeg savner virkelig uddrag af noget, hun selv skrev, hendes egne ord, så hun selv kommer tættere på. Her vises blot små, flade brikker af et puslespil.

Men som Ingrid Wall skriver, findes der ingen færdig manual for forældre, hvis børn er blevet myrdet. »Vi er blevet tvunget til at navigere mellem glæde og sorg. Det har været nødvendigt at træffe en masse beslutninger, samtidig med at vi skulle leve vores liv. Vi kan aldrig lade ondskaben sejre, lade de sorte tanker tage overhånd. Trods alt findes der så meget fint i verden, og det gode må sejre«.

Det må man jo håbe. Forældrene og vennerne vil i alle tilfælde gøre deres yderste for at holde Kim Walls minde i live. Man kan kun ønske dem det bedste.

