Øf øf øf: Klukkende morsom roman beskriver EU som lige dele fredsprojekt og svinefarm

Bemeldte højtstående østrigske bureaukrat Martin Susman fostrer den idé at foranstalte et stort jubilæum for EU-Kommissionen, The Big Jubilee Project, som skal forankres i Auschwitz og betone det allermest fundamentale i EU-tanken: »Aldrig mere Auschwitz«.

Martin Susmans bror, som er almægtig østrigsk svineproducent, er til gengæld formand for de forenede og endnu mere almægtige European Pig Producers med sloganet THINK PIG. Og sådan er romanen som allerede sagt spændt ud mellem fredsprojektet og svineproduktionen.

Robert Menasse skriver med vild virtuositet og læner sig hele tiden op ad Robert Musil og ’Manden uden egenskaber’. Romanen rummer en vældig viden om alt det europæiske netop i disse år med migrationer, populisme og al god grund til at sige ’aldrig mere Auschwitz’. Think big, det er faktisk nødvendigt, og det er da et kors for tanken, at gravsens alvorlige politikere og store dele af et EU-bureaukrati straks oversætter til Think pig.

Hvis man tænker rigtig stort, bør EU naturligvis bygge sin egen hovedstad, hvad romanens titel jo diskret antyder. Hvor denne hovedstad bør ligge, har Arkens embedsmænd en storslået idé til, og læseren kan selv gætte ud fra ovenstående. Det går galt, og det er der naturligvis rigtig meget, der gør i denne apokalypse, som det er meningen, at man skal grine ad. Det gør man også, men det er næsten for meget af det gode, for man savner også lidt varme på apparatet og føler sig som læser lidt fastlåst i forfatterens kolossale klogskab og overblik over satiren.

Det ligger nok i selve genren, men jeg har dog undervejs gennem ’Hovedstaden’ sendt mere end én tanke til franske Albert Cohen (1895-1981), som skrev en af det 20. århundredes største kærlighedsromaner, ’Herrens udkårne’, Belle du Seigneur, som samtidig er en satire over Folkeforbundet i mellemkrigstidens Genève. Hos Albert Cohen er der en hede og forelskelse, som ikke udelukker parodi og satire, og som jeg savner lidt hos den mesterlige Menasse.