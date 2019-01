Den prisvindende forfatter Ane Riel: Jeg var sikker på, at den ville blive et kæmpeflop

»Forfattergerningen er en usikker størrelse, ikke mindst når det handler om indtægter. Så selvfølgelig betyder det noget, hvad jeg bliver tilbudt. Men først og fremmest handler det om at få en god redaktør og nogle forfatterkolleger, jeg har det godt med«.

Ane Riel nævner ingen navne, men L&R, Gyldendal, Politiken, People’s Press, Modtryk og Rosinante lyder alle som gode bud på forlag, der har tilbudt sig som udgivere af hendes næste roman. Hun er ombejlet, fordi hendes oprindelige forlag, Tiderne Skifter, reelt er væk. Alt det, hun følte sig tilpas med på det lille forlag, er i dag lagt ind under store Gyldendal.

»Jeg dumpede jo lige ned i bogbranchen, da jeg debuterede med ’Slagteren i Liseleje’. Tidligere havde jeg skrevet nogle børnebøger, men jeg kendte ingen skønlitterære forfattere. Det var lidt skræmmende«.

Før hun kom ind i forfattermiljøet, havde Ane Riel det fint med at stå i baggrunden. Gerne ude i halvmørket, hvor hun kunne følge sin mand, trommeslageren Alex Riel, udfolde sig sammen med musikerkollegerne.

De to mødtes i 1999, og i de følgende mange år var hun blæksprutten, der sørgede for, at hans karriere kørte på skinner.

»Jeg har aldrig følt, at jeg stod i skyggen af ham, men det var ham, der var den. Det handlede ikke så meget om Ane, og jeg havde decideret sceneskræk, frem til jeg var 42. Da jeg begyndte at skrive, forestillede jeg mig også, at jeg skulle gøre det under pseudonym, så jeg kunne gemme mig og være ukendt som en anden Thomas Pynchon«.

I dag kan Ane Riel godt se det komiske i, at hun dårligt nok turde holde tale ved receptionen for sin debutroman ’Slagteren i Liseleje’, da den blev præsenteret på Jazzhus Montmartre.

Farvel angst

»O.k., tænkte jeg. Du kan ikke blive ved med at putte dig bag andre. Hvis ikke du kan stå frem nu, så går det aldrig. Jeg fik holdt talen, som gik godt, men jeg var stadig bange for at blive interviewet i aviser, i radio eller tv, for kunne jeg overhovedet formulere mig og svare på de spørgsmål, jeg fik? Erfaringerne med ’Harpiks’ har ikke kun været godt for mig som forfatter. Det har også været en personlig udvikling, og i dag har jeg fået en stor ro som menneske. Jeg har sluppet angsten for ikke at slå til«.

Det kunne umiddelbart lyde, som om Ane Riel har fundet ro, fordi en gammel drøm er gået i opfyldelse, men sådan er det langtfra. Hun har ikke drømt om at blive skønlitterær forfatter. Måske inspireret af sin mor, der er illustrator, begyndte hun at læse kunsthistorie, men hun savnede at være kreativ. I stedet begyndte hun at skrive børnebøger og dyrke sin store interesse for jazz, og engagementet blev kun forstærket, da hun mødte Alex Riel, som hun i dag er gift med.