5 hjerter: Det er sjældent i bogform at støde på en fantasi, der er så lysende tæt på en genkendelig virkelighed

Nogle gange må man gå til yderligheder for at få sit budskab frem. Og ’Cirklen’ er præcis, hvad den selv siger på bagsiden: »en eksplosiv cocktail«.

Boganmeldelse









Jan Kjær og Emil Blichfeldt: Cirklen. Agama, 184 sider, 249 kroner



Sjældent (og ikke siden Line Leonhardts ’Partiet’ fra 2015) er der kommet en historie, der så frysende præcist konkluderer på de strømninger, som er i tiden. I science fiction-lampens klare lys.

Der er også to forfattere på projektet. De er begge garvede og ikke uvant med at skræmme læseren. Jan Kjær tegner og fortæller dog oftest fra den venlige ende, (her tegner han ikke). Emil Blichfeldt har ingen hæmninger, når det gælder frygt.

Så velkommen til fremtiden, hvor kampene udkæmpes imellem de retlinede, paragraflydige og uniformerede borgere og så en gruppe, der er mere til magi og bløde kurver.

Bogen følger drengen Janos tæt. Ja, faktisk kryber den helt ind i hans knogler og vrede sind. Janos er på lov og orden-holdet, og nu vil han være soldat i Cirklen, som skal beskytte imod drømme og fri leg. Janos vil også hævne sine forældre, der (måske?) blev dræbt af dem, man kalder kaoskrigere.

Desværre for Janos er det lykkedes en af magikerne at trænge ind i hans bevidsthed, så han både kan se og forstå, at noget er forkert.

Plottet er ikke helt usædvanligt, men det er den indre dialog i en dreng, der er ved at skumme over af had og vrede, fordi han er begyndt at tænke, men ikke forstår, hvad der sker.

Bogen slutter remis, om man så må sige. Den har afleveret sit budskab med skræmmende sproglig styrke, så der er næppe brug for flere bind. Serien er slut, før den er begyndt. Men det er sjældent i bogform at støde på en fantasi, der er så lysende tæt på en genkendelig forvridning af virkeligheden.