Inden for andre discipliner har den globale vending allerede fundet sted. Nu har en gruppe idéhistorikere fra Aarhus taget udfordringen op og skrevet en antologi om ’ideernes geografiske troløshed’, når de danser på tværs af kontinenter.

Ideen er indlysende rigtig. I et verdenssamfund, hvor Europas sol daler, må filosofien følge med. Det er ikke nok at se den i et europæisk perspektiv, sådan som det normalt sker, med en kongerække af ’store filosoffer’, der tager hinanden i hånden i en dans op gennem historien.