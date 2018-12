5 hjerter: Stjernearkitekten Rem Koolhaas skærer i et underholdende mammutværk arkitekturen op i 15 bestanddele

FOR ABONNENTER

Hvad er et hus, hvad er arkitektur? Enhver bog om arkitektur giver et svar på disse spørgsmål. Og Rem Koolhaas’ mammutværk ’Elements of Architecture’ tager det til et nyt niveau. Dissektionens. Dens udgangspunkt synes at være, at vi står mere eller mindre fremmede over for dagens byggeri, som var det en afdød krop, der lå foran os på et dissektionsbord.