Mikroforlag: »Det er lige før, at det bedre ville kunne betale sig at bruge pengene på galopbanen end at udgive bøger«

Kender du dine mikroforlag? Politiken har talt med to markante danske mikroforlag om deres litterære ambitioner. For et af dem er det et ønske om at nuancere litteraturhistorien. For det andet er det en drøm om at gentænke mennesket som væsen.

Uanset hvad Gyldendal og de andre store forlag gør eller ikke gør, trives den kuriøse litteratur i Danmark. Rundtomkring i landet skyder flere og flere små boghandlere, bogcafeer og ikke mindst litteraturfestivaler frem, og en af de stærkeste tendenser i den litterære undergrund, mikroforlagene, bliver flere og flere. Her drejer det sig ikke om profit, men om udgivelsespoetik.

FAKTA OM FORLAG Forlaget Sidste Århundrede Stiftet i 2015 af Mads P.L. Pedersen, Lasse Skjold Bertelsen og Steffen Skaarup. Står bl.a. bag udgivelserne ’Mørkt forår’ af Unica Zürn, ’En antisemits erindringer’ af Gregor von Rezzori og ’Der hvor jeg tænker, er der altid mørkt’ af Stig Sæterbakken. Forlagets poetik er at udgive bøger, der beskæftiger sig med det excentriske, det monomane, det ekspressionistiske og det groteske.

Vi har talt med to af de mest markante mikroforlag, der på hver deres måde præsenterer danske læsere for en alternativ måde at anskue litteraturen på.

Feel bad-bøger

I en lille, men højloftet lejlighed på Amager holder Forlaget Sidste Århundrede til. Det høje loft er vigtigt; det giver plads til lige så høje reoler, hvor bøgerne alligevel må stå i dobbeltlag for at kunne være der. Jeg vælter et par på gulvet, da jeg sætter mig ved spisebordet, hvor to af forlagets tre redaktører byder på te.

Der har efter min opfattelse været en tendens i den danske litteraturhistorie til at fokusere på opbyggelighed Lasse Skjold Bertelsen, Forlaget Sidste Århundrede

Sidste Århundrede blev stiftet i 2015 af lejlighedens ejer, Mads P.L. Pedersen, og de to andre redaktører, Steffen Skaarup og Lasse Skjold Bertelsen, og forlaget udgiver oversat litteratur inden for det, stifterne selv kalder for »en lidt sortsynet, monoman modernisme«, med ønsket om at forsøge at udvide den danske forståelse af litteraturhistorien.

»Det er jo lidt ’feel bad-bøger’, vi udgiver, og det er der nok ikke så mange, som gider læse hele tiden. Måske lige ud over os,« siger Mads Pedersen og griner.

Og feel bad-bøger er det helt klart. Med udgivelser som ’Nekrofilen’, ’En antisemits erindringer’ og ’De lemlæstede’ er det ingen overraskelse, at det efterhånden tre år gamle forlags udgivelser lægger sig i den dystre og sortsynede ende af udgivelsesspektret i Danmark.

Hvis de ovennævnte titler og deres forfattere, Gabrielle Wittkop, Gregor von Rezzori og Hermann Ungar, ikke umiddelbart siger dig noget, får du et lille fingerpeg: Tænk i forfattere, der kunne have flettet litterære fingre med franske Louis-Ferdinand Céline og Georges Bataille og irske Samuel Beckett. For ligesom i disse forfatterskaber er det hos Forlaget Sidste Århundrede det excentriske og det groteske, der dyrkes.

Den slags er der oftest ikke et stort salg i. Det medgiver Lassen Skjold Bertelsen, forlagets tredje og sidst tilkomne redaktør:

»Det er lige før, at det bedre ville kunne betale sig at bruge pengene på galopbanen end at udgive bøger. Men det er jo ikke for pengenes skyld, vi gør det«.

Litteratur, der lever i skyggerne

En af inspirationskilderne til forlagsprojektet var Karsten Sand Iversens udgivelse ’Skyggebiblioteket’ fra 2002, hvor den danske oversætter og kritiker går på opdagelse i afkrogene af litteraturhistorien og præsenterer værker og forfatterskaber, der af sproglige eller politiske årsager aldrig har fundet vej til Danmark. Ligesom hos Forlaget Sidste Århundrede er der på den måde tale om bøger, der både befinder sig i den kanoniserede litteraturhistories skygge, og som samtidig dykker ned i skyggerne af den menneskelige psyke og sind. Flere af forlagets udgivelser er fyldt med både sort humor, nihilisme og seksuelle såvel som voldelige eskapader i mange forskellige afskygninger.

Hvilken udvidelse af litteraturhistorien er det, I præsenterer læserne for?

»Fælles for alle eller i hvert fald en stor del af vores titler er, at hovedpersonerne er irrationelle og oftest også til dels usympatiske. Den type litteratur har traditionelt ikke været så udbredt i Danmark. hvor der efter min opfattelse har været en tendens til at fokusere på opbyggelighed. Men bare fordi de værker, vi udgiver, ikke er opbyggelige, betyder det ikke, at de er destruktive. Måske er der også en slags opbyggelighed i at blive konfronteret med sin egen irrationalitet? Åh, nu bliver det jo lidt et paradoks; så er vi måske lidt opbyggelige alligevel!«.

Sortsynet hersker

Selv om destruktionen ikke er central for forlaget, er det alligevel bl.a. forestillingen om en nært truende destruktion, der har været medbestemmende for navnet Forlaget Sidste Århundrede:

»Det er jo egentlig et lidt plat ordspil. Navnet kan referere til sidste århundrede, altså 20. århundrede, som en del af vores udgivelser udkom i første gang, men det kan også referere til dette århundrede som det sidste århundrede. Som i nogensinde. På den måde repræsenterer forlagets navn i sig selv også lidt det sortsyn, som er fremherskende i flere af vores titler«.

Cyborgs, økologi og feminisme

I en anden ende af mikroforlagsspektret befinder Laboratoriet for Æstetik og Økologi sig: et bredt kulturinitiativ, der bl.a. har forlagsvirksomhed, og som beskæftiger sig med det, de selv kalder for ’flerartet lidelse’, det vil sige, klimakrisens konsekvenser for både mennesker, dyr, planter og landskaber og alt derimellem.

FAKTA OM FORLAG Laboratoriet for Æstetik og Økologi Stiftet i 2015 af Ida Bencke og Dea Antonsen. Står bl.a. bag udgivelserne ’Astroøkologi’ af Johannes Helden, ’Naboplanter’ af Sofie Isager Ahl og ’Misoantroprocæn’ af Juliana Spahr og Joshua Clover. Laboratoriet er et bredt kunstinitiativ, der både udgiver bøger, opsætter festivaler, kunstudstillinger og lignende.

For de involverede er det ikke en forhåbning om at præge litteraturhistorien som sådan, der driver værket, men i stedet en drøm om at skabe en samtale på tværs af fagdiscipliner, alt sammen med det fælles mål at forandre den måde, vi forstår os selv og vores rolle som mennesker i relation til omverdenen på.