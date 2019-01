Den danske venstrefløj kan lære af svensk debatbog, skrevet på lige dele humor, vrede og indignation

Det nødvendige populistiske opgør

Men tænk nu, hvis der var et alternativ? Hvis der var en populisme, som ikke rettede den folkelige vrede mod de kulturradikale og veluddannede i medierne og på uddannelserne, men mod den egentlige magtelite, den økonomiske – de 10 procent i toppen, der sidder på pengene, virksomhederne, magten? Som tog afsæt i almindelige arbejderes drømme og håb og vrede? Så ville man kunne tage luften ud af højrepopulismen.

Dét er drømmen for de to forfattere. Bogen er én lang argumentation for nødvendigheden af et sådant populistisk oprør, ikke fordi forfatterne tror, at venstrepopulister er gode til at håndtere magten (det tror de nemlig ikke), men fordi venstrepopulismen skal kunne kanalisere den folkelige vrede i den rigtige retning, revitalisere et fokus på økonomisk ulighed og give den reformistiske del af arbejderbevægelsen, der kan det med magt, ny energi og retning.

Spændende.

Svenskerne kan godt inspirere os

Bogen er ualmindelig veloplagt, klar i mælet og inspirerende, men giver også anledning til modsigelse.

For det første: Hvordan vil forfatterne få de 90 pct. – »de hårdtarbejdende, arbejdsløse, tandløse og 90 pct. af alle andre« – til at rette fokus mod de 10 pct. i den økonomiske elite? Er det ikke netop kløften mellem betonarbejderen Arne fra Struer og gymnasielæreren Elisabeth fra Østerbro, der er venstrefløjens svaghed? Hvordan bygger man broen mellem Arne og Elisabeth? Her mangler bogen svar.

Klimaet fylder forbavsende lidt i denne bog. Det samme gør menneskers oplevelse af at være presset i bund i konkurrencestaten

For det andet: Når man fokuserer knivskarpt på fordelingspolitikken, højre-venstre og økonomi, er der andre emner, der fortoner sig. Hvad med klimaforandringerne, som truer jordens og menneskers eksistens? Klimaet fylder forbavsende lidt i denne bog. Det samme gør menneskers oplevelse af at være presset i bund i konkurrencestaten.