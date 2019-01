Kulturchef vil have populismen tilbage på venstrefløjen: »Det er kun godt, at folk er vrede«

Venstrefløjen skal tilbage til kritikken af magten og eliten, hvis den vil have flertallet af vælgerne i ryggen. I dag er det højrefløjen, der indkasserer alle de lette politiske point, mens venstrefløjen ikke for alvor tør tale om økonomi, indvandrere og nationalstat. Venstrefløjen må finde tilbage til sine populistiske rødder, mener den venstreintellektuelle forfatter og kulturchef på Aftonbladet, Åsa Linderborg.

Venstrefløjen er holdt op med at beskæftige sig med emner, som optager vælgerne. På et tidspunkt, hvor verden burde ligge åben for dens synspunkter, er venstrefløjen ved at lukke sig om sig selv med et forfejlet fokus på små værdi- og identitetspolitiske mærkesager. For mens uligheden vokser, velfærden skrumper og eliten skummer fløden, taler de venstreorienterede anno 2018 dunder om kødfrie dage og kønspolitiske krænkelser.

Konsekvensen er, at højrefløjen – og ikke mindst højrepopulisterne – løber med al opmærksomheden hos netop de vælgere, der burde stå først i stemmekøen hos venstrefløjen. Det mener den svenske historiker, venstrefløjsdebattør og kulturchef på Aftonbladet, Åsa Linderborg, der sammen med chefredaktøren for det svenske dagblad Dala-Demokraten har udgivet årets helt store debatbog i Sverige, ’Det populistiske manifest’. En bog, der tager udgangspunkt i den svenske debat, men som har lige så stor og aktuel relevans for venstrefløjen i mange andre europæiske lande.

»Feminisme, racisme, miljø er alt sammen vigtige emner, men venstrefløjen er nødt til at holde fokus på det sociale perspektiv. Hvis venstrefløjen ikke taler om økonomi, taber den hele arbejderklassen og store dele af middelklassen på gulvet«, siger Åsa Linderborg, der – som titlen på bogen antyder – helst ser, at venstrefløjen bliver mere folkelig. I modsætning til folk flest på den venstrefløj, hun selv tilhører, har Åsa Linderborg og hendes medforfatter nemlig ikke et anstrengt forhold til begrebet populisme.

»Vi er ikke bange for folkelig utilfredshed. Vi mener, det er vigtigt og godt, at folk er vrede over udviklingen. Der findes nemlig en energi i den vrede, som venstrefløjen må tage hånd om, for ellers bliver det højrefløjen, der kommer til at nyde gavn af den. Når vi taler om et behov for populisme, er det ikke behovet for lette løsninger, vi mener. Det er derimod behovet for en ny retorisk tilgang, hvor man vover at få konflikterne i samfundet frem, og hvor man erkender og aktivt bruger det faktum, at der findes skarpe politiske modsætninger i samfundet«.

Handler det om, at I vil have venstrefløjen til at tale til folks følelser?

»Det er klart, at der findes følelser i politik, på samme måde som der findes værdier. Men det, vi er ude efter, er en anden form for beskrivelse af verden. De liberale forsøger at bilde os ind, at der ikke er noget at klage over – at vi lever i den bedste af alle verdener, og at det går godt med økonomien. Men der er også en masse mennesker, som siger »nej, vi har faktisk fået det værre«. Mennesker, som har en usikker ansættelse, ikke kan leve af deres pension, som oplever, at sundhedssystemet er blevet dårligere, at kriminaliteten er et problem, osv. Vores pointe med bogen er at sige til venstrefløjspolitikerne, at de skal få øjnene op for den utilfredshed, som findes«.

Men er dette en retfærdig beskrivelse af venstrefløjen – i den svenske valgkamp i efteråret forsøgte dog både Socialdemokraterna og Vänsterpartiet at sætte ord på den utilfredshed, mange vælgere føler?

»Det er rigtigt, at Stefan Löfven (socialdemokratisk statsminister, red.) de sidste par uger af valgkampen begyndte at tale folkets sag og antog en venstreorienteret retorik. Men han har haft fire år til at gøre det, og det er blot de sidste to uger af en valgkamp, han sætter ord på denne utilfredshed. Det er ikke nok til at overbevise folk«, siger Åsa Linderborg og tilføjer:

»Socialdemokraterne har tabt 36 af 38 valg i Europa siden finanskrisen, fordi de blot har administreret eller sågar øget uligheden i samfundet. Efter finanskrisen har der været åbent mål for socialdemokraterne til at regulere banker og økonomi. I stedet gjorde man ingenting. Og når socialdemokraterne ikke taler om modsætningerne mellem højre og venstre, bliver det jo højrepopulisterne, som definerer problemerne – og så kommer det til at handle om indvandring«.

It’s the economy, stupid

Netop udlændingedebatten har i både Sverige og andre europæiske lande været det tema, populisme er blevet forbundet med. Men Åsa Linderborg skelner klart mellem højrepopulisme og venstrepopulisme, og hun mener ikke, at man som sådan bør være bange for at kalde sig selv populist:

»Der er ingen grund til at være bange for, hvad majoriteten af folk vil. Man skal være bange for den populisme, der udelukkende ser indvandring som årsag til alle problemer. Det er også derfor, venstre- og højrepopulister har helt forskellige syn på ’eliten’ og ’folket’: Når højrepopulister taler om ’eliten’, tænker de på journalister, feminister, kulturmarxister, EU-bureaukrater osv., og når de taler om ’folket’, er det for dem hvidt, rent og eksklusivt. En venstrepopulist vil derimod sige, at eliten er den økonomiske elite, som forsvarer et politisk og økonomisk system, der først og fremmest kommer eliten selv til gode. Og at ’folket’ blot er defineret som den majoritet, der har tabt på den neoliberale politik«.

Men der er jo mange af de vælgere, du her kategoriserer som en del af ’folket’, der netop mener, at et stop for indvandringen bør stå allerhøjest på den politiske dagsorden …

»Nej, det er ikke rigtigt. Det er det, højrepopulisterne ønsker, at vi skal tro«.

Du vil vel også bare have os til at tro, at vælgerne ikke går op i udlændingespørgsmål?

»Nej, slet ikke. Det ved jeg, at mange gør. Det, jeg siger, er blot, at majoriteten af vælgerne først og fremmest deler en virkelighed, hvor der er social uretfærdighed. Her er det venstrepopulisternes opgave at se til, at det ikke bliver et spørgsmål om etniske svenskere mod indvandrere, men et spørgsmål om, hvilket økonomisk system vi skal have. En venstrepopulist må aldrig tale om ’folket’, men om, hvad der vil gavne flertallet af folket. Som venstreintellektuel mener jeg, at folkeflertallet har fået det værre i de seneste 10 år, og at der er behov for at mindske kløfterne«.

Det forstår jeg, men det lyder også, som om du har svært ved at anerkende, at indvandringen i Sverige er et reelt og substantielt politisk problem?

»Nej, det skriver vi faktisk en del om i vores bog. Det er netop derfor, der er så mange i Sverige, som ikke kan lide bogen – fordi vi siger nogle ting, som det er forbudt at sige på venstrefløjen i Sverige. Som for eksempel at Sverige er nødt til at have reguleret indvandring. På venstrefløjen i Sverige mener mange, at man bare skal have åbne grænser. Men det går ikke, for der er hverken arbejde, boliger eller velfærd til de mange mennesker. Så man er nødt til at planlægge og regulere indvandringen, så den passer til samfundets kapacitet«.

I en dansk kontekst lyder dette som et helt harmløst synspunkt?

»Ja, men det er det ikke i Sverige, og i bogen tager vi også spørgsmålet om kulturelle forskelle op. Det kan man heller ikke gøre i Sverige, uden at man bliver anklaget for at være sverigedemokrat eller halvfascist. Som venstreorienterede deltagere i den svenske debat er vi dybt frustrerede over, at venstrefløjen ikke vil tale om de problemer, der findes«.

Skal man forsvare Löfven, må man vel give ham, at han som statsminister ikke bare lukkede øjne og ører, men faktisk satte en stopper for flygtningestrømmen, da det blev nødvendigt?

»Ja, man kan måske næsten sige, at det nu næsten er gået over i den modsatte grøft, hvor hovedparten af politikerne i Sverige konkurrerer om at have den hårdeste indvandringspolitik«.

Men er det så også et problem?

»Ja, for hvis vi forventer, at man som udlænding skal blive integreret i Sverige, få et arbejde og finde et sted at slå sig ned, skal man jo også have lov at tage sin familie med. Så mens det på den ene side er absurd, at venstrefløjen og antiracisterne ikke kan forstå, at vi ikke bare kan åbne grænserne, er det lige så absurd, at vi – med de nye politiske vinde – ikke kan få lov at tage en diskussion om familiesammenføringer«.

»Ak, Sverige er håbløst«