Biografien om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel: Seksuelt åbnede de deres forhold og levede polyamourøst – Halfdan mere end Ester

Forfatterægtepar er en stormomsust genre for sig. Tænk bare på Mary og Percy Bysshe Shelley, Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre, Sylvia Plath og Ted Hughes eller på forholdsvis nyskilte Jonathan Safran Foer og Nicole Krauss. Eller – for nu at nævne nogle mere lokale eksempler: Marie Bregendahl og Jeppe Aakjær, Jess Ørnsbo og Dorrit Willumsen, Martin Glaz Serup og Lone Hørslev eller Ester Nagel og Halfdan Rasmussen.

Susanne V. Knudsen: På knæ for livet. En biografi om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel. People’sPress, 690 sider, 400 kroner

Hver for sig har parrene deres egen mytologi, men nu har sidstnævnte også fået deres egen parbiografi, ’På knæ for livet’. Over næsten syvhundred sider skildrer den Ester Nagel og Halfdan Rasmussens livsforløb og deres ægteskab, der varede i tredive år, fra 1943 til 1973. Det er en omstændelig og til tider lidt træg beretning skrevet af Susanne V. Knudsen, som har været professor i pædagogisk tekstforskning i Norge. Men den er vigtig – ikke mindst fordi den forsøger at fiske Ester Nagels forfatterskab op fra glemslens store flod.

Så forskellige lag

Umiddelbart kom de fra vidt forskellige sociale lag, Halfdan og Ester. Den første var en splejs fra Burmeistergade på Christianshavn, hvor hans mor var rullekone (’Lange Peter Madsen’ kommer ikke ud af ingenting), og han gik direkte fra skolen ud i 30’ernes massearbejdsløshed. Den andens far var ejendomsspekulant og formåede en overgang at installere familien i en stor villa på en af Hellerups sundveje, men også at give alle sine børn livsvarige ar på sjælen – ikke mindst i kraft af sine seksuelle overgreb på døtrene.

De kæmpede også imod hinanden – om plads til at udfolde sig som forfattere og selvfølgelig også om offentlighedens opmærksomhed

For så vidt skulle både Halfdan og Ester begynde forfra som voksne og skabe deres egne normer. Og det gjorde de, da de mødte hinanden i Unge Kunstneres Klub – den let oversete, men betydningsfulde sammenslutning af forfattere, som Tove Ditlevsen tog initiativ til i 1940, og som også talte Sonja Hauberg, Morten Nielsen og Piet Hein. Vidt forskellige forfattere, der fandt et fælles forum for deres litterære udfoldelser under besættelsen – og som også fandt sammen i diverse konstellationer, hvoraf Rasmussens og Nagels var den varigste.

De fælles kampe

’På knæ for livet’ fortæller detaljeret om deres respektive forfatterskaber og om deres ægteskab – og om, hvordan dette udviklede sig i samspil med de skiftende tider. De kæmpede mange fælles kampe, de to – for at etablere sig som forfattere og som par og som familie med deres højt elskede børn Iben og Tom, men også større politiske og aktivistiske kampe imod krig og undertrykkelse og global ulighed.

Men de kæmpede også imod hinanden – om plads til at udfolde sig som forfattere og selvfølgelig også om offentlighedens opmærksomhed. De undgik bestemt ikke den dobbelthed af samarbejde og rivalisering, som er ulykkeligt indbygget i de fleste litterære ægtepar.

Seksuelt åbnede de deres forhold og levede polyamourøst

De udgjorde en avantgarde – ikke litterært set, men i den livs- og samlivsform, de udviklede. Allerede i 1942 eksperimenterede de med at flytte i kollektiv. Seksuelt åbnede de deres forhold og levede polyamourøst – Halfdan mere end Ester – og forenede bohemeliv og borgerlighed i deres idylliske hus i Saunte. De levede modigt, selv om de begge var skrøbelige og ikke altid gode til at støtte og passe på hinanden. De kom så langt ud, at de på forskellige tidspunkter forsøgte at begå selvmord, Halfdan i 1966 og Ester i 1971.

»De kunne godt have bevaret humoren i ægteskabet, har jeg ofte tænkt i arbejdet med parbiografien«, skriver Susanne V. Knudsen. Humoren var de nemlig fælles om, både i livet og i litteraturen. Formentlig kan Knudsens sætning stå som en mindeskrift over mange forliste forhold. Også derfor er der stof til eftertanke for mange andre end forfatterpar i hendes skildring af Ester Nagel og Halfdan Rasmussens ægteskab.