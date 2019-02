Pinlig fejl skæmmer ny bog om drengen fra Kartoffelrækkerne, der blev krigshelt og chef for flere hundrede tusinde ansatte i USA

Bogen om William ’Big Bill’ Knudsen er bestemt værd at læse, selv om fortællingen er tæt på at drukne i detaljer.

På et hus i Kartoffelrækkerne ved Søerne i København er der sat en mindeplade op. »Han blev Danmark en god søn og Amerika en god borger«, står på den slidte sten.

BOGANMELDELSE











Martin Lund: Big Bill. Haase Forlag, 416 sider, 300 kr.

Mindepladen sidder på huset i Voldmestergade 26, selv om det muligvis var i et andet hus i gaden, William Signius Knudsen blev født i 1879.

Der er dog næppe tvivl om, at teksten på mindepladen er retvisende: William S. Knudsen drog til USA som 20-årig med 18 dollars i lommen og var 40 år senere uden nogen formel uddannelse blevet øverste chef for flere hundrede tusinde medarbejdere i bilkoncernen General Motors med en årsløn, der var den næsthøjeste i USA på det tidspunkt. Ikke underligt, han fik tilnavnet Big Bill.

Men det var Big Bills indsats under Anden Verdenskrig, der har gjort ham til mere end blot en succesrig udvandrer og fortjent til en sten på et hus i Kartoffelrækkerne.

Nudsen, som han også blev kaldt, fik i maj 1940 i sit kontor i bilbyen Detroit en opringning fra Washington. Den amerikanske præsident, Franklin D. Roosevelt, var i røret. Om Nudsen ikke ville forlade sit vellønnede job i GM og arbejde for regeringen. For 1 dollar. Før skat.

Anden Verdenskrig var brudt ud året før, og selv om USA ikke var indblandet, rykkede virkeligheden tæt på. Hvis Hitler rendte Europa over ende, var det også USA’s sag. Det var briterne, der skulle holde tyskerne stangen, og de manglede fly, skibe, køretøjer, våben og ammunition i kampen mod de tyske styrker, der var anderledes velforsynede.

Men USA kunne ikke hjælpe. Efter Første Verdenskrigs afslutning var det amerikanske forsvar skåret voldsomt ned. Man troede ikke på en ny krig. Men den kom altså, og nu skulle der gang i en våbenproduktion, der kunne sætte blandt andet England i stand til at slå hårdt tilbage mod Nazityskland.

Big Bill på banen

Og her var det, at Big Bill kom ind i billedet. Han var kommet til USA som ufaglært, havde arbejdet sig op i bilindustrien – blandt andet var han med til at realisere Henry Fords revolutionerende tanker om at indføre samlebånd i produktionen – og blev kendt som en meget effektiv industrimand, der kunne optimere enhver produktion til hele tiden at give lidt mere.

Nu sad Nudsen her i 1940 i spidsen for det vældige GM, og der var brug for hans evner, nu hvor USA skulle sparke en omfattende krigsproduktion i gang.

Nudsen sagde ja til præsidenten, og de næste fem år var han i skiftende toppositioner – stadig aflønnet med den ene dollar – ansvarlig for at omstille over to tredjedele af den amerikanske industriproduktion til produktion af fly, kampvogne, skibe, våben mv.

Roosevelt og mange andre vurderede, at William Knudsens indsats var med til at afkorte Anden Verdenskrig og dermed spare menneskeliv i stor skala.

Han var undervejs og uden fortilfælde blevet udnævnt til trestjernet general i den amerikanske hær, selv om han hverken var soldat eller havde nogen anden uddannelse. Og Roosevelt sagde om Nudsen, at »han har ikke sin lige«.

Det er denne usædvanlige skæbne, forfatter Martin Lund er dykket ned i. Big Bills historie er tidligere beskrevet i bøger, og han var en folkehelt med besøg hos kongen, da han i 1945 var på triumftog i sit fædreland, hvor han betog alle med sin enkle og usnobbede fremtoning.

Men Lund mente, der manglede en nutidig version af denne markante danskers historie, og har angiveligt brugt ti år på at researche materiale frem, både her og i USA. Bogen indeholder da også 631 noter, hvoraf en del faktisk er små selvstændige tekststykker, der supplerer hovedfortællingen.

Manden, der døde et år for tidligt

Historien om Nudsen er så bestemt værd at læse, om end Martin Lund ikke helt evner at omsætte sit store baggrundsmateriale til en flydende fortælling.

Han vælger blandt andet at gå kronologisk frem, og det betyder, at stort og småt i Big Bills liv blandes sammen i én pærevælling. Og at for mange detaljer slår flowet i historien i stykker.