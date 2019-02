Historien om Carlsbergfondet er på en og samme tid en underlig og en fantastisk historie.

Bogen er spækket med historier om nogle af de største opkøb af virksomheder i dansk historie, og meget få har vel troet på, at vi skulle få mulighed for at læse historien om Carlsberg og Heinekens opkøb og opdeling af Scottish & Newcastle i 2008 baseret på centralt beslutningsmateriale.

Som forfatter er Ditlev Tamm eminent til at vække arkivalierne til live og få det fortalt med de dramaer og perspektiver, som der gør denne bog til en fornøjelse at læse. Som læser får man serveret en fortælling, som giver læseren indsigt i udviklingen i et fond, som er gået fra at have fokus på stabilitet til gradvist at udvikle sig til en storspiller på de mest konkurrenceprægede markeder.

Der er drama for alle penge i historien om, hvordan Carlsberg er blevet verdens tredjestørste bryggeri, og hvordan et fond har formået at udvikle sin magt over tid.