Fiktiv karakter fra 'Den korte radioavis' har skrevet en rigtig god bog. Hvad pokker skal en anmelder stille op med det?

Mens jeg sad og læste i Veronika Katinka Martzens ’digtroman’, prøvede jeg at komme i tanke om, hvor jeg kendte hendes navn fra, jeg mente, at hun var en af min søns bekendte, jeg syntes, jeg kunne huske, at vi havde moret os over hendes navn sammen, det der ’Veronika Katinka’ som typisk for hendes (og min søns) generation (jeg siger ikke, hvad min søn hedder), sådan noget, Kreativ Klasse kunne have kaldt en af sine døtre og dermed prædestineret hende til at blive sådan en, der gerne vil være noget med kunst.