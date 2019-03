5 hjerter: Succesforfatteren Angie Thomas har skrevet endnu en vred og varm roman om sammenhold i det sorte USA

Angie Thomas fra Jackson, Mississippi, har gjort det igen! Hendes anden mursten af en roman – ’On The Come Up’ – er præcis så renhjertet og sprængfarlig, som ’The Hate U Give’ var det. Og mon ikke den lange liste med taksigelser sidst i bogen bliver svær at overgå? Hun starter med at takke Jesus: »Jeg ville ikke have klaret den uden dig«.

Angie Thomas: On The Come Up. Oversat fra rap’sk af Betty Frank Simonsen. Carlsen, 404 sider, 250 kroner

Sikke en historie! Vi er i samme hood som i den første bog. Garden Heights er slum, narko, vold og bander. Endnu slikker man sårene efter de voldsomme uroligheder, der fulgte efter begivenhederne i ’The Hate U Give’, hvor en hvid politimand skød en ubevæbnet sort dreng – og slap godt fra det.

Hovedpersonen er igen en sort pige. Hun hedder Bri og er 16 år. Bri rapper ligesom sin far, der blev skudt tidligt i sin karriere af fyre fra kvarterets ene bande – de gråklædte i Crown. Bri bor med sin mor og storebror i en lejlighed, hvor strømmen jævnligt bliver afbrudt på grund af manglende betaling, hvor der ikke altid er mad i skabet, hvor storebror må afbryde en lovende uddannelse for at gå til hånde hos pizzamanden, hvor mor hele tiden balancerer på kanten af at genoptage sit stofforbrug, hvor tanten hænger ud med den forkerte bande, hvor de hvide dørmænd på skolen er ekstra nidkære over for latinoerne og de sorte, hvor … ja, man kunne blive ved med at opregne eksempler fra den tilværelse, som er så sørgelig velkendt og forudsigelig.

Spækket med fede originale rim

Bogen fortæller om en pige, der har let ved ord og rytme og har rapperen Nas’ album ’Illmatic’ som sin store inspiration. Angie Thomas kender miljøet med de hurtige opture og de endnu hurtigere nedture. Hun kender til pengegriske bagmænd i store biler, der lige ved, hvordan den skal skæres. Hun ved, hvordan de tænker nede i crowden. Hun har styr på det med den store (u)virkelighed ude på nettet med likes og fakes. Men først og fremmest tænker hun som Bri, der kan og vil selv.

Bogen er spækket med originale rim, der er ret fede. Bri begynder sin karriere med en battle i ’Ringen’, hvor hun ’ordbokser’ sig op. Og bogen slutter også der. I hendes eget hood omgivet af venner og fjender, fans og pistoler. Angie Thomas får det bedste frem i dem, hun skriver om. Hun fordømmer ikke. Hun forstår.

De sorte vil altid være ofre

Det vigtige ved ’On The Come Up’ er, hvorledes den minutiøst beskriver den fælde, som lurer på sorte i Guds eget land. Ligegyldigt hvad de gør, vil de altid være ofre. Alt kan vendes og drejes. I den første af Angie Thomas’ bøger blev det til sidst fremstillet, så den sorte dreng, der blev skudt, nærmest selv havde gjort det. Og var der ikke også noget med, at han solgte stoffer?

Bri var nok selv ude om det, da hun kom i klammeri med skolens vagtfolk, så de måtte smide hende på gulvet og strippe hendes hænder

I den nye bog står forskrækkede forstadsfruer og villige, hvide medier i kø for at forklare, at Bri nok selv var ude om det, da hun kom i klammeri med skolens vagtfolk, så de måtte smide hende på gulvet og strippe hendes hænder. Og var det ikke stoffer, hun havde i tasken? (Nej, det var slik). Godt, telefonkameraet er opfundet, men det er ikke altid nok.

Helt gennemrystet sniger man sig ud af historien med både eftertænksomme smil og fugtige øjne. Tænk at kunne skrive så afbalanceret på den vrede måde og så varmt om sammenhold og ’jeg har din ryg’. Alt går op i en roman om rigtige mennesker, store følelser, rap – og Jesus. Amen!