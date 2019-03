Kommentar: Skællene er faldet fra øjnene. Tiden er løbet fra den selvfede Nobel-elite

I år uddeler Det Svenske Akademi hele to Nobelpriser i Litteratur. Det forsømte skal indhentes, sexskandalen er fortid, selv mægtige Horace Engdahl, der i så mange år fik sin vilje, er ude på et sidespor. Stadig medlem af akademiet, men ikke længere med i Nobelkomiteen.

Det lyder godt, men for mit eget vedkommende er fortryllelsen brudt, og måske skulle der en stor skandale til for, at skællene kunne falde fra øjnene.

For Det Svenske Akademis rolle i det svenske samfund er usund.

Hvor er virkeligheden henne?

Der er et enormt misforhold mellem virkelighedens verden og den privilegerede magtfuldkomne selvforståelse blandt akademimedlemmerne, som afspejler sig helt ude på de forgyldte nummererede stole, de sidder på. De har stået omkring det aflange bord siden 1786, og i SVT’s dokumentarprogram ’Det slutna selskab’ (Det lukkede selskab), som kan ses på DRTV, skreg diskrepansen til himlen.

Det var ikke det moderne svenske demokratis repræsentanter, som satte sig, men kongehusets underdanige undersåtter, der med stive skridt og overlæber bukkede og skrabede.

Der skulle en sexskandale til, for at man kunne få øje på, hvordan litteraturen i Sverige er blevet spændt for en privilegiekultur

I udsendelsen udtalte Horace Engdahl om Sara Danius, der tidligt forsøgte at få akademiet til at tage hånd om overgrebsproblematikken, at hun er den værste sekretær, akademiet har haft siden begyndelsen for over 200 år siden.

Der skulle en sexskandale til, for at man kunne få øje på, hvordan litteraturen i Sverige er blevet spændt for en privilegiekultur, som er kommet en lille selvfed elite til gode i form af høj livstidsløn og dispositionsret over boliger og selve den enorme netværksmagt, som udgår fra selve akademimedlemskabet.

Fortielseskulturen

Da akademiet i sin tid nægtede at bakke Salman Rushdie op efter Khomeinis fatwa, tog Kerstin Ekman sit gode tøj og gik. Mere end 30 år senere viste det sig, at akademiet stadig var domineret af en tavsheds- og fortielseskultur, som, må man gisne, har forbindelse med privilegierne; flertallet vil ikke risikere noget.

Det Svenske Akademi domineres nu fuldstændig af gamle mænd, gennemsnitsalderen på de aktive er over 70.

Så ikke for noget og desværre og forhåbentlig tager jeg fejl, men: Glansen er gået af Sankt Gertrud.