Forfatter efter tab: 3 bøger du skal læse for at blive bedre til at håndtere sorg

1. Preben Kok: ’Skæld ud på Gud’

»Hospitalspræsten Preben Koks bog er den bedste bog på dansk om tab, tro og meningen med det hele, når intet længere giver mening. Original, tankevækkende og provokerende som få – Preben formår mirakuløst at gøre ’overgivelse’ til noget, der rent faktisk er fedt ... En af de bøger, der lindrede min eksistentielle smerte mest i min egen sorg«.

2. Joan Didion: ’Et år med magisk tænkning’

»Mange sorgbøger har karakter af selvterapi. Hvis man endelig skal læse én af dem, hvorfor så ikke læse klassikeren over dem alle? Amerikanske Joan Didion mistede sin mand til et hjerteanfald og skrev denne vidt berømmede sorg-selvundersøgelse. Den er spiselig, fordi hun er en dygtig forfatter – og fordi hun samtidig formår at gøre sin historie alment relevant ved at inddrage en masse faglig viden om sorg i sin fortælling – et trick, jeg selv brugte flittigt i bogen ’Min usynlige søn’«.

3. Lotte Blicher Mørk: ’På en måde skal vi dø’

»Sygdom, død og sorg er mange ting, men det er først og fremmest et skæbnesvangert møde med den afgrundsdybe magtesløshed, der er så stort et menneskeligt grundvilkår, men som vi gør vores bedste for at fortrænge. Her er endnu en hospitalspræst – de har det vildeste job! – og hende her indfanger storheden i magtesløsheden, som vi gør klogt i at fatte og tage til os, inden livet propper den ned i halsen på os«.