Krimiforfatter anbefaler: Læs ikke disse 3 bøger, hvis du er alene hjemme

Krimiforfatter Inger Wolf, der af danske krimibloggere er nomineret til Krimimessens publikumspris, giver her sine bud på tre bøger, der er så uhyggelige, at man ikke bør læse dem, hvis man er alene hjemme

1. ’Alt det hun ville ønske hun ikke forstod’ af Steen Langstrup

»Den handler om et par piger, der arbejder på en tankstation. En aften er gaderne lagt øde, fordi hele Danmark er optaget af en sportsfinale på tv, og pigerne regner med, at de kan stå og dalre den af, men så kommer der en ind, og et meget makabert, grumt blodshow begynder«.

»Som læser bliver man trukket ind i et langt rædselsmareridt, fordi man identificerer sig med pigerne. Og det er ret frygteligt, hvad de kommer igennem. Den er i øvrigt blevet filmatiseret for nylig og har fået titlen ’Finale’.

2. ’Ude’ af Natsuo Kirino

»For mig er den simpelthen mere uhyggelig end gængse krimier, bare fordi den foregår i Japan. Skandinaviske og amerikanske krimier er tit skrevet efter skabeloner, man er vant til, men med det japanske samfund som baggrund er den her mere uforudsigelig«.

»Den handler om fire kvinder, der arbejder på et nathold på en fabrik. En aften begår den ene af dem en ret makaber forbrydelse, og hun får de andre kvinder til at hjælpe sig. Undervejs bliver den japanske mafia blandet ind i det. Den er grum«.

3. ’En af os’ af Åsne Seierstad

»Det er en dokumentarisk bog om terroristen Anders Behring Breivik.

Her gyser man over personportrættet, over mødet med den mand og hans tur ud på Utøya. Man får virkelig gåsehud over at komme ind i hovedet på en person, som er så syg og ekstrem. Hun går helt tæt på og skriver for eksempel fascinerende om den 900 kilo tunge bombe, som han fik detoneret inde ved regeringsbygningen, og hvordan han stod og blendede gødningspillerne for at fremstille den. Der gibber det i én«.