Driftssikker forfatter leverer det, man på norsk kalder en rigtig påskekrimi

William Wisting, drabschefen med det melankolske sind og den sindige gangart, mødte vi første gang i den norske politiefterforsker og krimiforfatter Jørn Lier Horsts ’Katharina-koden’, hvor han sågar brugte sin egen datter, journalisten og alenemoren Line, som lokkemad for at få en morder ud af sit skjul.

Boganmeldelse









Jørn Lier Horst: Det inderste rum. Oversat af Rolf Stavnem. Modtryk, 351 sider, 299 kroner.

Line trækkes også ind her i ’Det inderste rum’. Atter en cold case-sag om uopklarede forbrydelser i fortiden. Denne gang med tråde til en elsket og savnet socialdemokratisk minister, Bernhard Clausen, som dør af et hjertestop og dermed sparker døre ind til titlens rum i en bjerghytte, hvor der pludselig dukker en hulens masse penge op. Vi taler om millioner og muligvis penge fra et kup, som ikke blev opklaret for femten år siden.

Aldrig revolutionerende ophidsende til gengæld gennemglødet af en konstant vedvarende spænding

Horst leverer som immer en rolig no nonsens-prosa i den nøgterne stil med mere fakta end fantasi, som er typisk for politirutineromanen. Aldrig revolutionerende ophidsende til gengæld gennemglødet af en konstant vedvarende spænding, som alligevel nu og da flammer op.

Til slut giver historien et sidste tvist, en sidste nuance og uventet drejning i plottet. Fermt håndværk og, som man siger på norsk med positiv påtalelse, en rigtig påskekrimi.