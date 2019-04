Kommentar: Danske forfattere fortæller autofiktivt og selvbiografisk om deres eget liv og intet andet

Verden er blevet stor og kompliceret, alligevel er samtidslitteraturen og vores debat om den snæversynet, dansk, måske endda nationalistisk. Og det er et problem, at vi forskanser os, skriver Mikkel Krause Frantzen i denne kommentar.

Ikke for noget men … Men hvad? Ikke for noget, men det er på tide, dansk litteratur og dansk litteraturkritik bliver mindre nationalistisk. Forleden læste jeg et interview med digteren og forfatteren Theis Ørntoft, hvori han bemærkede, at verden er blevet stor og kompliceret. Det er der ikke noget nyt i. Men det opsigtsvækkende ved Ørntofts analyse var, at han drog en parallel mellem dét faktum og så den litterære tendens, vi kender som autofiktion.

Hvordan? Jo, vi har ikke længere de store fortællinger at gøre godt med, og i stedet klynger vi os til de små fortællinger. Det er det, vi kan overskue. Vores egne små personlige fortællinger. Det gør vi som almindelige dødelige mennesker, og det gør forfatterne også. De fortæller autofiktivt og selvbiografisk om deres eget liv og intet andet. Lad os glemme dem, der eksempelvis formår at forbinde en personlig historie om psykisk sygdom med samfundet og økonomien. De findes naturligvis, disse forfattere. Men der er også mange, som stiller sig tilfredse med at fortælle deres egen historie. Som Ørntoft – polemisk, men rigtigt – udtrykker det:

»Verden er blevet for stor, så nu er der kun éns egen historie tilbage at fortælle. På den måde er autofiktionen en litterær parallel til nationalisme og andre typer tilbagetrækning«.

Problemet er, at denne type litteratur udgør en æstetisk legitimering af tidens fremadstormende nationalisme

Det er det, der er problemet. Problemet er ikke bare en masse modeværker, der alle ligner hinanden. Problemet er ikke bare, at det litterært set bliver lidt kedeligt og forudsigeligt. Problemet er også politisk. Problemet er, at denne type litteratur udgør en æstetisk legitimering af tidens fremadstormende nationalisme. Man forskanser sig, man beskytter sig, Næsten er den, der bor inde ved siden af, hvis ikke Næsten næsten ligefrem er blevet forvandlet til én selv.

Det samme problem synes jeg at kunne iagttage i litteraturkritikken, hvor man nærmest udelukkende sammenligner nye danske værker med andre – nye og historiske – danske værker. Det er i det store hele referencerammen: dansk litteraturhistorie.

Apropos Ørntoft har man kunnet konstatere netop dét i receptionen af hans to seneste bøger, ’Digte 2014’ og ’Solar’. Måske er Houellebecq blevet nævnt en enkelt gang eller to. Men det er så også det. Som om danske forfattere ikke læste andet end værker af andre danske forfattere. Som om de ikke læste udenlandsk litteratur (Poul Borum ville vende sig i sin grav!). Som om alt er blevet nationalt. Det er på tide, litteraturen og litteraturkritikken gør op med denne måde at tænke på. Tiden kalder på det.