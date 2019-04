Kan du nå at læse en krimi på ét minut? London giver sine pendlere gratis læsestof med nye novelleautomater i undergrunden

I toget hiver mange af os nærmest per automatik mobiltelefonen op af lommen for at fordrive tiden.

Togture byder ellers på en oplagt mulighed for at åbne en bog og for et øjeblik forsvinde ind i en anden verden. Men bøger er tunge, og hvad skal man egentlig også læse?

I London kommer der nu et alternativ til mobiltelefonen og de tunge bøger. I denne uge bliver der nemlig opstillet tre ’novelleautomater’, hvor pendlere kan trække en gratis novelle.

Det skriver The Guardian.

Med et enkelt tryk spytter automaten en historie ud med en læsetid på enten et, tre eller fem minutter, og der er noget at trykke på for enhver smag, lyder det.

Pr-foto: : Short Edition

For udvalget af noveller er en pose blandede karameller, hvor genrerne spænder mellem alt fra sci-fi og romantik til børnelitteratur af forfattere som eksempelvis Charles Dickens, Virginia Woolf og Lewis Caroll.

Krimi på 1 minut

Den engelske krimiforfatter Anthony Horowitz, som også har skrevet flere afsnit af tv-serien ’Kriminalkommissær Barnaby’, har til lejligheden skrev en et-minuts novelle. Det var ifølge ham lidt af en udfordring at skrive en krimi, der kunne læses mellem to stationer.

»Fordi jeg elsker mysterier og krimier, var det umuligt at modstå udfordringen, hvorvidt det var muligt at skrive en ordentlig og anstændig krimi med en løsning, der fik dig til at smile, på så begrænset plads. Hele tanken morede mig«, fortæller Anthony Horowitz til The Guardian.

Det tog forfatteren tre-fire dage at skrive novellen, der har fået titlen ’Mr. Robinson’.

Selv om automaterne bliver de første i England, er det ikke de første i verden: De findes nemlig allerede i Frankrig, Hongkong og USA, hvor filminstruktøren og vinbonden Francis Ford Coppola, der bl.a. instruerede ’Godfather’-serien, angiveligt er så begejstret for novelleautomaten, at han har opstillet en i sin restaurant i San Francisco.