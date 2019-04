Kommentar: Hvorfor skal minoriteter hele tiden repræsentere andre end sig selv? ​

Nej, ingen kan repræsentere en hel gruppe, og ingen burde. Alligevel gør vi rask væk en kvindelig forfatter fra Mellemøsten til talerør for en meget stor gruppe af kvinder. For eksempel.

Spørgsmålet om, hvem og hvilke stemmer der bliver gengivet i litteraturen, fylder stadig mere i disse år.

Vi kalder det repræsentation, ’der skal en bredere repræsentation til i litteraturen’, siger de, der protesterer imod, at det ’hvide mandlige blik’ er subjekt og udgangspunkt for den menneskelige, universelle erfaring, mens enhver afvigelse fra den position ses som særlig. Og altså dermed som repræsentant for en bestemt gruppe, der skiller sig ud fra normen.

Selv i Danmark siger vi stadig ’kvindelige forfattere’ i stedet for bare forfattere, og så skal vi forstå, at disse skriver på en særlig måde, altså repræsenterer noget specielt kvindeligt.

For eksempel bliver kvindelige forfattere fra Mellemøsten, uanset om de skriver fiktion eller erindringer, gjort til talerør for en meget stor gruppe etniske minoritetskvinder, hvis ikke alle

Det samme, måske bare i tiende potens, oplever man med forfattere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi skal forstå, at vi nu har at gøre med en stemme, der ’repræsenterer’ minoriteter, men hvad betyder det at re-præsentere, og kan man overhovedet det?

Repræsentation er identitetstyveri

Jo mere, jeg nærstuderer, hvad repræsentation bliver til i medierne, og hvordan visse stemmer bliver læst, som om de overhovedet kan (tillade sig at) tale på vegne af en stor gruppe mennesker, desto mere tvivler jeg. Og desto mere enig bliver jeg i følgende udtalelse fra professor i kulturstudier Hugo Letiche: »Representation steals the other’s voice«.

Påstanden om at repræsentere andre, der ikke selv har stemmer, kan, sat på spidsen, siges at være en slags identitetstyveri. Man foregiver at tale på vegne af nogen, hvis lighed med én selv måske kun skyldes de stereotyper, der i forvejen eksisterer om minoriteter. For eksempel bliver kvindelige forfattere fra Mellemøsten, uanset om de skriver fiktion eller erindringer, gjort til talerør for en meget stor gruppe etniske minoritetskvinder, hvis ikke alle.

Og nogle af dem er ligefrem megalomane nok til selv at gøre sig til talskvinder for en uidentificeret gruppe ’medsøstre’, der umælende skal finde sig i at blive, ja, repræsenteret som undertrykte og, vigtigst af alt, hvis præmissen skal fungere, umælende stakler, der ikke selv har nogen stemme, modstandskraft eller en historie at trække på.

Vend den lige om

Hvad ville der ske, hvis denne praksis mødte samme modstand, som når nogen siger, at alle hvide mænd står for magt og undertrykkelse? En modstand, som er forståelig, fordi ingen kan repræsentere en gruppe helt, og ingen burde.

Hvide mænd i litteraturen har haft denne luksus: På den ene side skulle de kun repræsentere sig selv og stå på mål for sig selv. Og på den anden side fik de lov til at repræsentere den menneskelige erfaring. Og altså ikke stereotyper, skabeloner og majoritetens ønsketænkning om bestemte grupper.

Ikke for noget, men lige netop dén luksus under jeg alle forfattere, der skriver ude fra margenen.