Er du klar? Lige om lidt jokker Bret Easton Ellis en masse folk over tæerne med en bog om faderskikkelsen Trump og shitstormen efter 'American Psycho'

Lad os bare tage det i opløbet. Litteraturklassens frække dreng, Bret Easton Ellis, jokker lige om lidt en masse folk over tæerne. Det kan umuligt gå anderledes, når han om små to uger får udgivet nonfiktionbogen ’White’, eftersom rammen om den nye bog er den massive storm, der ramte forfatteren, da romanen ’American Psycho’ udkom i begyndelsen af 1990’erne.

Romanen havde Patrick Bateman som central figur. Han var ikke alene en skikkelse, der var hentet direkte ud af yuppietidens finansmiljø. Han var også en seriemorder, der gav Ellis mulighed for at svælge i beskrivelser af sex, mord og en sygelig optagethed af dyre mærkevarer. Skuespilleren Christian Bale lagde i 2000 krop og ansigt til psykopaten Bateman i en amerikansk filmatisering af romanen.

På forhånd siger Ellis selv, at han synes, folk bare skulle tage at slappe lidt af. Om det lykkes, er dog ret tvivlsomt, eftersom den nu 55-årige forfatter i sin nye bog ikke kun har tænkt sig at tale om sin opvækst i 1970’ernes Californien, men også om sin (ofte lammende) kritik af film og filmstjerner, om Donald Trump og tidens store digitale ekkokammer på de sociale medier, hvor Ellis selv har været særdeles synlig og øretæveindbydende.

Ellis og Trump

I ’American Psycho’ blev Donald Trump gjort til en slags faderfigur for Patrick Bateman, fordi alle yuppierne på Wall Street dengang læste den daværende ejendomsmatadors bog ’The Art of the Deal’. Til The New York Times siger Ellis, at han er lidt i tvivl om, hvordan folk i dag vil reagere på hans laissez faire-holdning til netop Trump og den tid, vi lever i. Personligt er forfatteren nået et sted hen, hvor han møder det meste med et skuldertræk.

»Det er frihed, når du ikke behøver bekymre dig om, hvad folk mener om dig«, siger han til avisen.

’White’ udkommer på forlaget Knopf, og for dem betyder det formentlig ikke så meget, om de står med en ny bestseller. De har allerede tjent stort på Ellis, som de i sin tid fik serveret på en sølvbakke.

Egentlig var det meningen, at ’American Psycho’ skulle være udkommet på Simon & Schuster, men uddrag fra bogen skabte så voldsomt postyr, at forlagets chefer stoppede udgivelsen, to måneder før bogen skulle ligge hos boghandlerne. Knopf trådte til og udgav bogen i marts 1991.

»Vi forærede Knopf en bestseller«, siger Robert Ashina til The New York Times. Det var Ashina, der havde antaget bogen for Simon & Schuster og derefter måtte se den flyve videre til konkurrenten.

Krigen gør stadig ondt

’American Psycho’ har trukket lange spor, og det er også de helt lange spor, de stadig tumler med i Norge. Her er diskussionen om Den Norske Forfatterforenings æresret langtfra overstået. Ved 125-års jubilæet sidste år gav foreningen en offentlig undskyldning til de forfattere, som efter Anden Verdenskrig blev dømt ved foreningens æresret. Der blev idømt bøder og publiceringsforbud til forfattere, som havde været for tæt på besættelsesmagten. Undskyldningen blev givet, fordi æresretten var gået ud over sit mandat, som kun rakte til at ekskludere forfattere, der havde danset for tæt med tyskerne.

Som anført her sidste lørdag har undskyldningen fået forfatteren Kjartan Fløgstad til at melde sig ud af foreningen i protest. Han vil ikke være med i en forening, der giver en undskyldning til folk, der har tjent på krigen eller været antisemitter eller holocaustfornægtere.

Fløgstads protest har medført højlydte indvendinger fra forfatteren André Bjerkes efterkommere. I et norsk tv-program har Fløgstad sagt, at man i dokumenterne fra Stenersen Forlag klart har kunnet se, at Bjerke fik økonomisk gevinst af krigen. Bjerkes barnebarn Mona Pahle Bjerke mener, at anklagerne mod bedstefaderen er absurde. Det er velkendt, at André Bjerkes far, Ejlert, ikke overholdt forfatterforeningens boykot af de tyskvenlige forlag i Norge. Ifølge Mona Pahle Bjerke er André Bjerkes eneste forsyndelse, at han hjalp sin far med oversættelse af et digt i bundet form, som faderen ikke selv mestrede.