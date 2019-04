Konservatoren og læreren fylder ørerne med lydbøger »En sætning kan siges forkert på rigtig mange måder«

3 tip

Sådan kommer du i gang

Birgitte Stougaard Petersen og Iben Have, begge lektorer ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, har sammen udgivet ‘Digital Audiobooks: New Media, Users, and Experiences’. Her giver de deres tip til, hvordan man som fans af trykte bøger får høretelefonerne på og trykker play.





1. Hvis man er ude at gå, kan det være nemmere at holde koncentrationen, end hvis man sidder stille, men man skal heller ikke være alt for ambitiøs med, hvad man foretager sig. Bag et brød, løb en tur, eller gå i haven imens. Acceptér, at det tager tid at lære at disciplinere sin hjerne til at bevare koncentration om lytningen og ikke følge de associationer, man får.

2. De fleste vælger plotdrevne bøger som krimier og andre genrer, som er drevet af narrative plot. Men hvis man har en modstand over for lydbøger, er det måske den tilstandsbaserede læsning, man kan lytte sig ind i. Prøv for eksempel Karl Ove Knausgaards romanserie. Der er det ikke det narrative plot, der er det afgørende – man kommer ind i en tilstand, når man læser/hører bøgerne. Lydbogen giver en oplevelse af en form for selskab, man følges med én, mens man lytter.

3. Hold dig ikke tilbage med at skifte mellem lyd og papirbog. Det er sjovt at prøve at gøre. Og hvis man lytter til en roman, som er fortælleteknisk komplicereret skruet sammen, kan man gå tilbage til papirbogen for at få det rumlige overblik. Ellers hvis man går død i noget på pair, kan man skifte til lydbogen for at komme på igen.





Vis mere