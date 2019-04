3 bøger du skal læse, hvis du har brug for nye klassikere

Den anerkendte forfatter og oversætter Karsten Sand Iversen giver her sit bud på 3 alternative litterære klassikere for læsere, der ønsker at udforske den mindre kendte kanon. Alle titler foreligger på dansk og kan graves frem fra landets bibliotekers og antikvariaters dyb.

1. ’Europæisk lyrik’ – Jørgen Sonnes antologi af digte fra 1100-tallet til 1700:

Den store erotikers sene gave til det danske folk. Få andre kunne have fundet og med så viril sanselighed gendigtet de mange ukendte og færre kendte. Man behøver ikke at være husar for at frydes over en lovsang ’Til Lårene’ (kvindens, selvsagt) eller digtet om ’Fitten’: »O skønne fit, vel sat, monteret højt, / skilt fra din nabo med hans farer og larm, / så man da aldrig tog ham for din fætter«. Men man kan også læse om ’Jesu Vunders Væld’, ’Druk’ og ’Knipsk og våsende Pige’. Én stor fest.





2.M. Saltykov-Sjedrin: ’Familien Golovljov’ (1880)

Læsere med kærlighed til ’store russere’ som Gógol og Gontjaróv, men ikke kun de, bør unde sig denne mindre kendte roman om (endnu) en russisk adelsfamilies forfald i uduelighed, åndelig tomhed, hykleri og en nærighed hvis groteske dimensioner udvikler sig til besættelse og vanvid. En af hovedfigurerne, Porfyrij, er sygeligt tom for substans og hører til verdenslitteraturens store tragiske narreskikkelser – men vides det?





3.Bohumil Hrabal: ’Jeg har serveret for den engelske konge’ (1971)

Den ustyrlige fabulant Hrabal med rabelaisk blæk i pennen, øldrikkende stamgæst i værtshuset ’Den gyldne tiger’ i Prag, lader en tjener, der forstår at sno sig, fortælle om sit liv under Masaryks republik, den tyske besættelse og endelig kommunismen. Således får vi en rablende, humoristisk-erotisk skildring af Ærkeopportunisten, der hytter sit eget skind og vogter sig for at gøre modstand, samtidig med Tjekkiets kranke skæbne i 1900-tallet. Den store hrabler var ikke selv plaget af overdreven civilcourage som Václav Havel, til gengæld sit landets største prosaist i nyere tid.