Forfatter troede, han skulle have en heltemodtagelse i hjembyen. Men han solgte kun 13 bøger, på to timer, alle til familiemedlemmer

Kunstnerisk anerkendelse har det nogle gange med at ankomme lidt sent. I disse dage for 50 år siden vendte forfatteren Kurt Vonnegut tilbage til sin hjemby, Indianapolis. Hvis han havde ventet en stormende modtagelse, var det ikke så sært. Et par uger tidligere, 31. marts, var hans i dag verdensberømte antikrigsroman ’Slagtehal fem’ udkommet, og bogen slog straks an. I Indianapolis stod læserne dog langtfra i kø for at sikre sig den delvis selvbiografiske roman om, hvordan han som krigsfange i en tidligere slagtehal havde overlevet de allieredes brandbombning af Dresden.