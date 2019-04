Kommentar: Satsede Jyllands-Posten på en sjov svipser, da de anmeldte Jacob Haugaards romandebut?

Det er anmeldernes forbandede pligt at skrive negative anmeldelser og avisernes opgave at formidle kritik af bogbranchens aktører. Men kan det blive for småt, for ligegyldigt eller for spekulativt? For nylig var det Jacob Haugaards romandebut, der skabte en lille medievind.